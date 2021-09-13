Pitbull saldırısı sonrası muhtardan pitbullarla ilgili önlem alınması için çağrı

Kale Mahalle Muhtarı Ali Şahin ;

"Çocuklarımız rahat bir şekilde ne okula gidiyor, ne de dışarıda rahat oyun oynayabiliyorlar"

ÇORUM - Çorum'da yaşanan pitbull dehşetinin ardından Kale Mahallesi muhtarı Ali Şahin, köpekler ilgili gerekli önlemlerin alınması için çağrıda bulundu.

Hafta sonu mahallelerinde talihsiz bir pitbull saldırısı yaşandığını dile getiren muhtar Ali Şahin, "Maalesef bu olayın sonunda bir çocuğumuz yüzünden ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandı. Buradan yetkililere sesleniyorum, hayvan sahipleri evlerinde köpek besleyebilir ancak dışarı çıktıklarında ağız tasması kullanmalı. Çünkü ilimizde olsun, mahallemizde olsun, bölgemizde olsun çocuklarımız rahat bir şekilde okula gidemiyorlar. Ne de dışarıda rahat oyun oynayabiliyorlar. Gerekli önlemlerin alınmasını istiyorum" dedi.

Çorum'da sokakta kaykay süren 8 yaşındaki E.T., sahipli olduğu öne sürülen bir pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Olay sonrası bacağından, karnından ve yüzünden ısırılarak yaralanan E.T., Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.