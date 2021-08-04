Muhtar ve mahallelinin çabası küçük Sudenaz'ı kurtarmaya yetmedi
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Muhtar ve mahallelinin çabası küçük Sudenaz'ı kurtarmaya yetmedi

Muhtar ve mahallelinin çabası küçük Sudenaz'ı kurtarmaya yetmedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de bir maden ocağının kazı çukurundaki suya düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Eskişehir'de bir maden ocağının kazı çukurundaki suya düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Seyitgazi'ye bağlı Karapazar mahallesinde bulunan ve faal olmayan bir maden ocağının içerisindeki kazı çukurunda su birikintisi meydana geldi. Su birikintisine bir kız çocuğunun düştüğü ve suda kaybolduğu ihbarını alan Jandarma ekipleri AFAD ve 112 Acil Servis'in desteğiyle olaya müdahale etti.

Muhtar ve mahalleli küçük kızı sudan çıkarttı

Olay yerine jandarma ekipleri ile birlikte gelen Karapazar Mahalle Muhtarı Mustafa Kemal Biçerer ve mahalle sakinlerinden İbrahim Bakır suya girerek yaklaşık 4 metre derinlikten 5 yaşındaki Sudenaz Böcü'yü çıkardı. Ambulans gelinceye kadar Jandarma ve AFAD personelleri tarafından küçük kıza kalp masajı uygulandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Sudenaz'a dakikalarca müdahale ettikten sonra Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Burada küçük kızın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemeleri sürüyor. - ESKİŞEHİR

Muhtar ve mahallelinin çabası küçük Sudenaz'ı kurtarmaya yetmedi
Muhtar ve mahallelinin çabası küçük Sudenaz'ı kurtarmaya yetmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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