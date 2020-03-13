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İncirliova, Aydın, Güncel

Muhtar sözünü tuttu, mahalleli zeybek ve harmandalı öğreniyor

AYDIN'ın İncirliova ilçesinin Kurtuluş Mahallesi muhtarı Mustafa Göçer (39), seçim vaadini gerçekleştirerek, Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü ve İncirliova Belediyesi'nin desteğiyle, mahalleli için ücretsiz halk oyunları kursu açtı.

13.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:46
Muhtar sözünü tuttu, mahalleli zeybek ve harmandalı öğreniyor

AYDIN'ın İncirliova ilçesinin Kurtuluş Mahallesi muhtarı Mustafa Göçer (39), seçim vaadini gerçekleştirerek, Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü ve İncirliova Belediyesi'nin desteğiyle, mahalleli için ücretsiz halk oyunları kursu açtı. Şu an 71 mahallelinin katıldığı kursta, zeybek ve harmandalı öğretiliyor.

Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Mustafa Göçer, yerel seçim öncesi, seçim kampanyası çalışmalarında muhtar olursa, halk oyunları kursu başlatacağını söyledi. Seçimleri kazanan ve muhtar olan Göçer, vaadini yerine getirdi. Göçer, Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü desteği ve İncirliova Belediyesi'nin katkısıyla, mart ayının başında mahalledeki düğün salonunda halk oyunları kursunu başlattı. Haftada 2 gün kadınlar, 2 gün ise erkekler zeybek ve harmandalı öğreniyor. Günde 2 saat süren kurs, 6 ay devam edecek. Bugün 35'i kadın 71 kişinin katıldığı kursta her geçen gün katılımcı sayısı da artıyor. Ücretsiz etkinlikte kursiyerler hem öğreniyor hem de güzel vakit geçiriyor.

HEM EĞLENİYORLAR HEM ÖĞRENİYORLARHalk oyunları eğitmeni Atagül Kapucu, katılımcılara Aydın zeybeği ve harmandalı oyunlarını öğrettiklerini söyledi. Kursiyer Tülin Aydın, "İncirliova'da Halk Eğitim Merkezi'nin açmış olduğu halk oyunları kursuna katılıyoruz. Boş zamanlarımızı hem değerlendirelim hem de yöremizin oyunlarını uygun bir şekilde kurallarıyla birlikte öğrenmek istedik. Hem eğleniyoruz hem de çok verimli geçiyor. Çok güzel vakit geçiyor, bizim için güzel bir kurs oldu" dedi.Kursiyer Zeynep Özcan, "Mahalle muhtarımızın düzenlediği etkinliğe katılmak istedim. Düğünlerde oyunlarımızı sergilemek istiyorum. Onun için kursa katıldık, çok eğleniyoruz. Güzel oyunlar öğreniyoruz. Hocamızda bize en iyi şekilde öğretmeye çalışıyor, çok memnunuz" diye konuştu.Kursiyer Pınar Yaman da "Bizim için güzel bir etkinlik oldu. Hep birlikte etkinliğe katılıyor yeni bir şeyler öğrenmiş oluyoruz" dedi.

Kurtuluş Mahalle Muhtarı Mustafa Göçer, "Kursumuz 6 ay sürecek. İlk oyunumuz harmandalı, ikinci oyunumuz Aydın zeybeğidir. Şu anda 35 kadın ve 36 erkek olmak üzere 71 kursiyer var" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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