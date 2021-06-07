Muhtar seçildi, sevincini çiftetelli oynayarak gösterdi
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Muhtar seçildi, sevincini çiftetelli oynayarak gösterdi

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Haberler | Politika

Muhtar seçildi, sevincini çiftetelli oynayarak gösterdi Mahalleli yeni muhtarı meş'aleler ve alkışlarla karşıladı Bursa'nın İnegöl ilçesinin Osmaniye Mahallesi'nde, 8 adayın yarıştığı muhtarlık seçiminde 624 oy alarak rakiplerine fark atan Aydın Başdere, mahalleli tarafından coşkuyla karşılandı.

Muhtar seçildi, sevincini çiftetelli oynayarak gösterdi

Mahalleli yeni muhtarı meş'aleler ve alkışlarla karşıladı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinin Osmaniye Mahallesi'nde, 8 adayın yarıştığı muhtarlık seçiminde 624 oy alarak rakiplerine fark atan Aydın Başdere, mahalleli tarafından coşkuyla karşılandı. Başdere, çiftetelli oynayıp sevincini paylaştı.

İnegöl'ün merkez Osmaniye Mahallesi'nde 8 adayın yarıştığı seçimde Aydın Başdere muhtarlığı kazandı. Daha önceki muhtarın vefat etmesi ile boşalan makama seçilen Başdere, sonuçların açıklanması ile mahallede coşku ile karşılandı. Mahallede meş'ale ve alkışlarla karşılanan Başdere, selamla konuşması yaptıktan sonra çiftetelli oynadı. Açıklama yapan Başdere, şu ifadeleri kullandı:

"Mahalle halkımıza çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun, bana oy verenden de vermeyenden de. Bundan sonraki süreçte yükümüz daha ağır. Yapabileceklerimizi mahallemiz için yapmaya çalışacağız. İnsanlara maddi ve manevi yardımcı olmaya çalışacağız."

Muhtar seçildi, sevincini çiftetelli oynayarak gösterdi
Muhtar seçildi, sevincini çiftetelli oynayarak gösterdi
Muhtar seçildi, sevincini çiftetelli oynayarak gösterdi
Muhtar seçildi, sevincini çiftetelli oynayarak gösterdi
Muhtar seçildi, sevincini çiftetelli oynayarak gösterdi
Muhtar seçildi, sevincini çiftetelli oynayarak gösterdi
Muhtar seçildi, sevincini çiftetelli oynayarak gösterdi
Muhtar seçildi, sevincini çiftetelli oynayarak gösterdi
Muhtar seçildi, sevincini çiftetelli oynayarak gösterdi
Muhtar seçildi, sevincini çiftetelli oynayarak gösterdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan

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