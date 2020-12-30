Muhtar korona virüse yakalandı, 10 gün boyunca muhtarlık kapalı kalacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Muhtar korona virüse yakalandı, 10 gün boyunca muhtarlık kapalı kalacak

30.12.2020 09:20 | Son Güncelleme: 30.12.2020 09:25
Muhtar korona virüse yakalandı, 10 gün boyunca muhtarlık kapalı kalacak

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Burhaniye Mahallesi Muhtarı Coşkun Yıldız da korona virüse yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Burhaniye Mahallesi Muhtarı Coşkun Yıldız da korona virüse yakalandı. Muhtarlık binasında hizmet verilmezken, Yıldız hastalığa yakalandığını cama astığı yazıyla duyurdu. Muhtar Yıldız, işlem yapmak isteyenlerin azasına ulaşmasını istedi.

Tüm dünya korona virüsle mücadelesini sürdürüyor. Türkiye'de alınan kısıtlama kararların ardından vaka oranları düşüşe geçti. Tüm tedbir ve ikazlara rağmen vatandaşlar bu hastalığa yakalanmaya devam ediyor.

İnegöl Burhaniye Mahallesi Muhtarı Coşkun Yıldız'ın da yaptırdığı test sonucunun pozitif olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Muhtar Yıldız evinde karantinaya girdi

Muhtarın karantinada olmasından dolayı hizmet binası geçici bir süreliğine kapatıldı. Muhtar Yıldız, cama yazı asarak virüse yakalandığı duyurdu. Duyuruda, "Muhtarımız Covid-19'a yakalandığından dolayı 1 hafta karantinadadır. İşlemleriniz için Erol Akkaya ile irtibata geçebilirsiniz" denildi. - BURSA

Muhtar korona virüse yakalandı, 10 gün boyunca muhtarlık kapalı kalacak
Muhtar korona virüse yakalandı, 10 gün boyunca muhtarlık kapalı kalacak
Muhtar korona virüse yakalandı, 10 gün boyunca muhtarlık kapalı kalacak
Muhtar korona virüse yakalandı, 10 gün boyunca muhtarlık kapalı kalacak
Muhtar korona virüse yakalandı, 10 gün boyunca muhtarlık kapalı kalacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berk Oktay Hülya Avşar Gülben Ergen İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Fırat Aydınus Arda Kardeşler
Tüm Haberler Erkek Sakarya Beşiktaş Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muhtar korona virüse yakalandı, 10 gün boyunca muhtarlık kapalı kalacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 09:33:06. #1.15#
title