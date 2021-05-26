Muhtar, Cengiz Ergün'e "Efsane Başkan" Diyerek Teşekkür Etti
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Muhtar, Cengiz Ergün'e "Efsane Başkan" Diyerek Teşekkür Etti

Muhtar, Cengiz Ergün'e 'Efsane Başkan' Diyerek Teşekkür Etti
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürlüğü, Sarıgöl İlçesi Kızılçukur Mahallesinde başlattığı 2 kilometrelik dere temizlik çalışmalarını tamamlayarak mahalle sakinlerini taşkın tehlikesinden korudu.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar ile ilgili Mahalle Muhtarı Hasan Çolak, sosyal medya hesabından "Efsane Başkan" diyerek hitap ettiği Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e çalışmalardan ötürü teşekkür dileklerini sundu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarla vatandaşın takdirini kazanmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Sarıgöl ilçesi Kızılçukur Mahallesinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada 2 kilometrelik dere temizlenerek mahalleliye rahat nefes aldırıldı. Tamamlanan çalışmaların ardından sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayınlayan Kızılçukur Mahalle Muhtarı Hasan Çolak, "Köy içerisinden geçmekte olan deremiz şiddetli yağışlardan dolayı dolmuştu. Efsane Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde derelerimiz temizlenmiştir. Mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi.

"Cengiz Başkan taleplerimizi geri çevirmedi"

Kızılçukur Mahalle Muhtarı Hasan Çolak, "Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerince mahallemizde tamamlanan ve yürütülen çalışmalar tüm kesim tarafından takdirle karşılanmaktadır. Kısa zaman içerisinde de büyük sıkıntılar yaşadığımız deremiz yine ekiplerimizce temizlendi. Bundan dolayı da Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kendisinden Allah razı olsun bizlere bir telefon kadar yakınlar. Ne zaman bir talebimiz, bir isteğimiz olsa kısa süre içerisinde geri çevrilmeden yardımcı olunuyor. Ben mahallem ve şahsım adına Efsane Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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