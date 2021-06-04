Muhtar adayının videoları ilgi çekiyor
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Muhtar adayının videoları ilgi çekiyor

Muhtar adayının videoları ilgi çekiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bursa'nın İnegöl ilçesinin 4 mahallesinde yapılacak muhtarlık seçimlerinde adaylardan biri olan Hayati Aydın, sosyal medya videolarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinin 4 mahallesinde yapılacak muhtarlık seçimlerinde adaylardan biri olan Hayati Aydın, sosyal medya videolarıyla dikkatleri üzerine çekti. Mahmudiye Mahallesi muhtar adayı Hayati Aydın, çektiği muhtarlık tanıtım videolarıyla mahalle halkının dikkatini üzerine çekti. Özel gün ve gecelerde sosyal medya hesabından videolu paylaşımlar yapan Aydın, çektiğini kliplerle de ilgi odağı oldu. - BURSA

Muhtar adayının videoları ilgi çekiyor
Muhtar adayının videoları ilgi çekiyor
Muhtar adayının videoları ilgi çekiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Muhtar adayının videoları ilgi çekiyor - Haberler
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