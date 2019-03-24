Muhsin Yazıcıoğlu ve Arkadaşları Anıldı

Kahramanmaraş'ta 25 Mart 2009'da helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Muhsin Yazıcıoğlu, İHA Muhabiri İsmail Güneş Yazıcıoğlu'nun ve arkadaşları Sivas'taki mezarlarının başında anıldı.

BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte yaşamını yitiren İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri İsmail Güneş ile dönemin BBP İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı ve Belediye Meclis Üyesi adayı Murat Çetinkaya ölümlerinin 10'uncu yılında, Yukarı Tekke Mezarlığı içinde bulunan kabirleri başında anıldı. Anma programında Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.

Burada konuşma yapan BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, "O her gün devlet çağırıyor gitmem lazım der ve giderdi. Ama o bir gün devleti çağırdı ama maalesef devlet gitmedi. Şehit liderimiz, Muhsin başkanımız, yol başçımız ve onun yol arkadaşı şehitlerimizin yine kabri başındayız. 10 yıldır Alperenler, Büyük Birlik Partililer, şehit genel başkanımız, Muhsin başkanımızın adaletini, hukukun içerisinde kalarak arıyor, bu kahpece, kalleşçe suikastı yapanların biran evvel hukuk önünde hesabını vermesi temenni ediyoruz. Bu temennimizin karşılığını beklerken Alperenlere yakışır, Büyük Birlik Partililere yakışır, Muhsin başkanın yol arkadaşlarına yakışır bir şekilde bekliyoruz."dedi.

Anma programı önceki yıllarda olduğu gibi, Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ankara'da Tacettin Dergahında bulunan kabrinde yapılacak anma programına da katılım sağlanacağı için olayın yıl dönümünden bir gün önce gerçekleştirildi. - SİVAS

Kaynak: İHA