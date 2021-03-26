Muhsin Yazıcıoğlu Sivas'ta fotoğraflarla anıldı

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin 12'nci ölüm yılı dolayısıyla Sivas'ta fotoğraf sergisi açıldı.

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin 12'nci ölüm yılı dolayısıyla Sivas'ta fotoğraf sergisi açıldı.

Seçim çalışmaları kapsamında partisinin Çağlayancerit mitinginin ardından Yozgat'a gitmek üzere bindiği helikopterin 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'taki Keş Dağı'na düşmesi sonucu hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, BBP Sivas Belediye Meclisi Üyesi adayı Murat Çetinkaya, pilot Kaya İstektepe ve gazeteci İsmail Güneş'i anma etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı'nda açılan fotoğraf sergisiyle devam etti.

Yazıcıoğlu'nun gençliği ve hayatını kaybettiği helikopter kazasına kadar geçen dönem içerisindeki seçilmiş fotoğraflardan oluşan sergiye vatandaşlar ilgi gösterdi.

Sergiyi BBP İl Başkanı Uğur Bulut ile gezen BBP Genel Başkan Yardımcısı Muhittin Açıcı, Yazıcıoğlu'nun, Selçuklu başkenti Sivas'ın en önemli şahsiyetlerinden biri olduğunu söyledi.

Yazıcıoğlu'nu aldığı oyun ötesinde Türk milletinin gönlünde taht kuran bir şahsiyet olarak nitelendiren Açıcı "Dolayısıyla Muhsin Yazıcıoğlu sadece dünümüzü temsil etmiyor, günümüze ışık tutmuyor. Daha şimdiden adına enstitüler ve araştırma merkezlerinin kurulduğu bir şahsiyet olarak tarihteki yerini almıştır. Yaşayanlar görecekler ve şahit olacaklardır ki Türk siyasi hayatının en önemli şahsiyetlerinden biri olarak duruşuyla, fikirleri ve abidevi kişiliğiyle nesilden nesle anlatılarak Türk gençliğine yön vermeye devam edecektir. Bugün burada Büyük Birlik Partisi İl Başkanlığımızın açmış olduğu sergide Anadolu Ajansı ve diğer haber ajanslarınca çekilen onun tarihe mal olmuş resimlerine bakarak kendisini rahmetle, minnetle ve şükranla anıyor, yad ediyoruz." dedi.

Sergiyi gezen vatandaşlardan Yasin Hastaoğlu da Yazıcıoğlu'nun fotoğraflarını görünce hüzünlendiğini belirterek, "Kendini bilmez iç ve dış mihrakların oyunuyla koç gibi yiğidimizi yediler. Allah mekanını cennet eylesin. Ölmeden önce Yazıcıoğlu gibi vatanını milletini seven alimlere, büyük insanlara sahip çıkmak ve değer vermek lazım." diye konuştu.

Vatandaşlardan Burcu Canan da fotoğrafları görünce Türkiye'nin önemli bir değerini kaybetmenin hüznünü bir kez daha yaşadığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde