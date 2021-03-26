Muhsin Yazıcıoğlu, Sivas'ta adının verildiği kültür merkezinde düzenlenen programla anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Muhsin Yazıcıoğlu, Sivas'ta adının verildiği kültür merkezinde düzenlenen programla anıldı

Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
Muhsin Yazıcıoğlu, Sivas'ta adının verildiği kültür merkezinde düzenlenen programla anıldı

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin 12'nci ölüm yılı dolayısıyla Sivas'ta anma programı ve panel düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin 12'nci ölüm yılı dolayısıyla Sivas'ta anma programı ve panel düzenlendi.

Seçim çalışmaları kapsamında partisinin Çağlayancerit mitinginin ardından Yozgat'a gitmek üzere bindiği helikopterin 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'taki Keş Dağı'na düşmesi sonucu hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, BBP Sivas Belediye Meclisi Üyesi adayı Murat Çetinkaya, pilot Kaya İstektepe ve gazeteci İsmail Güneş, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla anıldı.

BBP Sivas İl Başkanlığınca düzenlenen program, İstiklal Marşı okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Sinevizyon gösterimi ve BBP Genel Başkan Yardımcısı Muhittin Açıcı'nın selamlama konuşmasının ardından Yazıcıoğlu ve beraberindekiler için dua edildi.

Programın son bölümünde moderatörlüğünü Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Bozdoğan'ın yaptığı panele konuşmacı olarak, Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki İşcan, Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşlarından iş insanı Muammer Cindilli ve BBP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Arslan katıldı.

Panelde söz alan konuşmacılar, Yazıcıoğlu'nun duruşu, liderliği ve dünya görüşü ile farklı yönlerini katılımcılara aktardı.

Programa, BBP Genel Başkan Yardımcısı Muhittin Açıcı, Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Alperen Ocakları üyeleri, çeşitli siyasi partilerin temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Jülide Sarıeroğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bahar Candan Demet Akalın Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Erol Bulut Caner Erkin Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muhsin Yazıcıoğlu, Sivas'ta adının verildiği kültür merkezinde düzenlenen programla anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 21:31:05. #1.16#
title