Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 17 kişi hakkında iddianame! Dönemin valisi de listede

Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmaya, FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettiği öne sürülen 17 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Mütalaada, eski Kahramanmaraş Valisi Tanılır'ın "görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılması istendi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatıyla ilgili soruşturmada, kurgu mahiyetinde gizli tanık ifadeleri ve ortam dinlemesi ile zorlama deliller oluşturulduğu, aynı zamanda yaşamını yitirenlerin yakınlarının acılarının istismar edildiği vurgulandı.

Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmaya, FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettiği öne sürülen 17 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

NE OLMUŞTU?

25 Mart 2009 tarihinde, Kahramanmaraş mitinginden Yozgat-Yerköy mitingine hareket etmek üzere içinde bulunduğu helikopter halen nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı düştü. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin naaşına kazadan 48 saat sonra 17 gönüllü köylü tarafından ulaşıldı.

Kazadan sonra helikopterin beyninin söküldüğüne ait görüntüler ortaya çıkarken, kazanın suikast olduğuna yönelik şüpheler kuvvetlenmişti. Ayrıca dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, konuyla ilgili Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirmiş, kurul ölümün şüpheli olduğuna dair rapor yayınlamıştı.