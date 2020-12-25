Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 17 kişi hakkında iddianame! Dönemin valisi de listede
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Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 17 kişi hakkında iddianame! Dönemin valisi de listede

25.12.2020 14:49 | Son Güncelleme: 25.12.2020 15:06

Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmaya, FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettiği öne sürülen 17 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Mütalaada, eski Kahramanmaraş Valisi Tanılır'ın "görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılması istendi.

Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmaya, FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettiği öne sürülen 17 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatıyla ilgili soruşturmada, kurgu mahiyetinde gizli tanık ifadeleri ve ortam dinlemesi ile zorlama deliller oluşturulduğu, aynı zamanda yaşamını yitirenlerin yakınlarının acılarının istismar edildiği vurgulandı.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada, aralarında eski Kahramanmaraş Valisi Tanılır'ın da bulunduğu 3 sanığın "görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılmaları istendi.

ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜNÜN DE CEZALANDIRILMASI İSTENİYOR

Eski emniyet müdürü Necdet Çelikbilek'in "ihmali davranışla görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılması talep edildi, 5 sanığın beraatı istendi.

NE OLMUŞTU?

25 Mart 2009 tarihinde, Kahramanmaraş mitinginden Yozgat-Yerköy mitingine hareket etmek üzere içinde bulunduğu helikopter halen nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı düştü. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin naaşına kazadan 48 saat sonra 17 gönüllü köylü tarafından ulaşıldı.

Kazadan sonra helikopterin beyninin söküldüğüne ait görüntüler ortaya çıkarken, kazanın suikast olduğuna yönelik şüpheler kuvvetlenmişti. Ayrıca dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, konuyla ilgili Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirmiş, kurul ölümün şüpheli olduğuna dair rapor yayınlamıştı.

Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 17 kişi hakkında iddianame! Dönemin valisi de listede
Haber Yorumları (2)
GERÇEKLER: Zamanla her şey gün yüzüne çıkacak ve her suçlu cezasını çekecek.
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AZRAİL: 17 YIL. EMRİ VEREN HALA YAŞIYOR. RAHMETLİNİN ÖLÜMÜ KİME YARADI ACABA. ÖLMESEYDİ NE AÇIKLAYACAKTI. ALPERENLER NEDEN SAHİP ÇIKMADINIZ.
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