Muhsin Yazıcıoğlu kabri başında dualarla anıldı
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Muhsin Yazıcıoğlu kabri başında dualarla anıldı

İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK KARATAŞ - Haberler | Güncel

Muhsin Yazıcıoğlu kabri başında dualarla anıldı Büyük Birlik Partisi'nin kurucusu ve ilk Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, mezarı başında dualarla anıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu kabri başında dualarla anıldı

ANKARA - Büyük Birlik Partisi'nin kurucusu ve ilk Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, mezarı başında dualarla anıldı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 25 Mart 2009 tarihinde helikopter kazasında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin kurucusu ve ilk Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 12. yılında sevenleri tarafından kabrinin başında dualarla anıldı.

Merhum, Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu, Fatih Furkan Yazıcıoğlu'da sevenleri ile birlikte babasının kabri başında dua etti.

Her yıl sevenleri tarafından yalnız bırakılmadıklarını söyleyen Furkan Yazıcıoğlu, "Biz ilk günden beri adalet ve adil yargılanma istiyoruz. Biz inanıyoruz ki bu suikast bugün itibari ile bir milat olacaktır. Türk milletinin 12 yıldır aradığı adalet bundan sonra tecelli edecektir" ifadelerini kullandı.

Hac vazifesini tamamlarken Muhsin Yazıcıoğlu ile anısını anlatan emekli öğretmen Kamer Altan, "Ben Muhsin Yazıcıoğlu'nun manevi annesiydin. Hacca beraber gitmiştik. Kabri başında hasretini yaşıyorum. O müstesna bir insandı, hiçbir siyasetçi onun gibi değildi. Allah nur içinde yatırsın. Hacda tavaftaydık, ben hastaydım bana yardımcı olacak bir adam tutmuştuk. Oda annesini getirmişti. Annesini bıraktı korumasına bana geldi. Öyle şey olur mu dedim anneni bırakıp buraya gelir mi! Benimde oğlum bir sene önce rahmetli olmuştu. Ağladı 'sen benim anam değil misin' dedi. Nur içinde yatsın Allah mekanını cennet eylesin. Bütün siyasetçiler ondan örnek alsın" diye konuştu.

Muhsin Yazıcıoğlu kabri başında dualarla anıldı
Muhsin Yazıcıoğlu kabri başında dualarla anıldı
Muhsin Yazıcıoğlu kabri başında dualarla anıldı
Muhsin Yazıcıoğlu kabri başında dualarla anıldı
Muhsin Yazıcıoğlu kabri başında dualarla anıldı
Muhsin Yazıcıoğlu kabri başında dualarla anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK KARATAŞ

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