Muhsin Yazıcıoğlu Esenler'de Anıldı

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 10. yılında Esenler'de anıldı.

Esenler Belediyesi tarafından Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen şiir dinletisi, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Yazıcıoğlu'nun hayatının anlatıldığı kısa filmin ardından, yazdığı ve seslendirdiği "Üşüyorum" şiiri de katılımcılara dinletildi.

Anma programında sanatçılar Abdülbaki Kömür, Bestami Yazgan, Emrullah Uzun, Erol Eren, Huzeyfe Dalmaz, Seyfullah Kartal ve Yusuf Dursun, şiir ve ezgilerini paylaştı.

Kaynak: AA