YKS sonuçları, adayların tercih ve yerleştirme sürecinde belirleyici rol oynuyor. Özellikle mühendislik programlarını hedefleyen öğrenciler, "Mühendislik başarı sıralaması şartı kaç, YKS 2025'te ilk kaç bin kişi mühendislik tercih edebilir?" sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen tüm detaylar! Mühendislik başarı sıralaması şartı kaç, YKS 2025 ilk kaç bin kişi Mühendislik tercih edebilir?

MÜHENDİSLİK MESLEĞİNİN KAPSAMI VE ALT DALLARI

Mühendisler; matematik, fen ve sosyal bilimlerden yararlanarak insanların ihtiyaçlarına yönelik sistemler tasarlar. Mühendislik, birçok alt dala ayrılır:

1. İnşaat Mühendisliği: Köprüler, binalar ve altyapı projelerinin tasarımı ve inşası.

2. Makine Mühendisliği: Mekanik sistemlerin ve makinaların geliştirilmesi.

3. Elektrik-Elektronik Mühendisliği: Elektrik sistemleri, devreler ve telekomünikasyon teknolojileri.

4. Bilgisayar Mühendisliği: Donanım ve yazılım sistemlerinin entegrasyonu.

5. Endüstri Mühendisliği: Üretim ve hizmet süreçlerinin optimizasyonu.

6. Nano Teknoloji Mühendisliği: Atomik seviyede malzeme ve cihaz tasarımı.

7. Yazılım Mühendisliği: Yenilikçi yazılım çözümleri ve sistem geliştirme.

8. Mekatronik Mühendisliği: Mekanik, elektronik ve yazılımın entegre sistemleri.

2025 YKS MÜHENDİSLİK BAŞARI SIRALAMASI ŞARTI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) mühendislik programlarına yerleşmek için Sayısal puan türünde en düşük 300.000 başarı sırası şartı aranıyor. Bu sınır, aşağıdaki programlar için geçerli:

• Orman, Ziraat ve Su Ürünleri Fakülteleri hariç tüm mühendislik bölümleri.

• Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dahil.

Diğer Popüler Bölümlerin Başarı Sıralaması:

• Tıp: 50.000

• Hukuk: 100.000

• Diş Hekimliği: 80.000

• Mimarlık: 250.000

• Öğretmenlik Programları: 300.000

YKS 2025'TE MÜHENDİSLİK İÇİN KAÇINCI OLMAK GEREKİYOR?

Mühendislik tercih etmek isteyen adayların Sayısal puan türünde ilk 300.000'de yer alması gerekiyor. Ancak, rekabetin yüksek olduğu üniversiteler (ODTÜ, İTÜ, Boğaziçi gibi) için bu sıralama çok daha üst seviyelere çıkabilir.

Önemli Uyarı:

• Başarı sıralaması şartını sağlamayan adaylar, mühendislik programlarını tercih listesine eklese bile yerleştirilmez.

• Kontenjanlar ve puanlar her yıl değişebilir; adayların güncel ÖSYM kılavuzunu takip etmesi kritik önem taşır.

YKS 2025 tercih döneminde mühendislik hedefleyenler, sıralamalarını ve puanlarını detaylı analiz ederek stratejik tercihler yapmalıdır.