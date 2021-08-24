Mühendis maaşı ne kadar oldu? 2022 zamlı mühendis maaşı kaç TL?

6'ncı Dönem Toplu Sözleşme'nin imzalandığını duyuran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hangi memurun ne kadar maaş alacağı tabloyu paylaştı. Peki, 2022 3600 ek gösterge zamlı mühendis maaşı kaç TL? Mühendis maaşı ne kadar oldu?