Mühendis kocası tarafından öldürülen kadının ailesi katil için 'müebbet' istedi
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Mühendis kocası tarafından öldürülen kadının ailesi katil için 'müebbet' istedi

Mühendis kocası tarafından öldürülen kadının ailesi katil için 'müebbet' istedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da mühendis kocası tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi kadının annesi ve kardeşleri, katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Samsun'da mühendis kocası tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi kadının annesi ve kardeşleri, katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Selimiye Sokak No 6'da bulunan 4 katlı apartmanın 4. katında 13 Şubat akşamı meydana geldi. İddiaya göre, mühendis Oğuz Taner Ekmenci (50), 2 çocuk annesi karısı Mihrican Ekmenci'yi (46) evlerinde boğazından bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı koca, polis tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Oğuz Taner Ekmenci hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın ilk duruşması öncesi Samsun Adliyesi önünde, öldürülen kadının yakınları ve kadın grupları basın açıklaması yaptı.

Öldürülen Mihrican'ın ablası Perihan Karakurt, "Ailecek çok acı çekiyoruz. Kardeşim ölümü hak etmedi. Bu katil bu işi tasarlayarak planlayarak yaptı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istiyorum. Hiç bir indirimden yararlanmasını istemiyorum. Benim kardeşim eve katkı bulunmak için çalıştı. Eşi eve hiç hattı sağlamadı. En sonunda kardeşimi katletti" dedi.

Kız kardeşi Sibel Köse, "Tek başına yapmadığını düşünüyorum. Başka aile fertlerinin de yardım ettiğini, delillerin karartıldığını düşünüyoruz. Gerekli araştırmanın yapılıp suçluların hepsinin cezasını çekmesini istiyoruz. Ablamın toprak altında kemikleri çürürken, onların bu hayatta nefes almasını istemiyorum" diye konuştu.

Anne Cennet Köse ise "Adalet istiyorum. Müebbet hapis istiyorum. Hapisten çıkmasın. Benim yavrumu kesti, ettiğini bulsun" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Mühendis kocası tarafından öldürülen kadının ailesi katil için 'müebbet' istedi
Mühendis kocası tarafından öldürülen kadının ailesi katil için 'müebbet' istedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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