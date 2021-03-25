Muharrem Sarıkaya kimdir? Muharrem Sarıkaya kaç yaşında?
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Muharrem Sarıkaya kimdir? Muharrem Sarıkaya kaç yaşında?

25.03.2021 09:55 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:10
Muharrem Sarıkaya kimdir? Muharrem Sarıkaya kaç yaşında?

Türk gazeteci ve yazar Muharrem Sarıya kimdir? Yazılarıyla dikkat çeken Sarıkaya, son günlerde biyografisi merak edilenler arasında yer aldı. Peki, Muharrem Sarıkaya kimdir? Muharrem Sarıkaya kaç yaşında? Muharrem Sarıkaya hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türk gazeteci ve yazar Muharrem Sarıya kimdir? Yazılarıyla dikkat çeken Sarıkaya, son günlerde biyografisi merak edilenler arasında yer aldı. Peki, Muharrem Sarıkaya kimdir? Muharrem Sarıkaya kaç yaşında? Muharrem Sarıkaya hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MUHARREM SARIKAYA KİMDİR?

Muharrem Sarıkaya, 1960 yılında doğan Türk gazeteci veyazardır. Habertürk gazetesi Ankara Temsilcisidir.

Habertürk gazetesinden önce uzun yıllar Hürriyet gazetesinde çalışmış, son yıllarını Sabah gazetesi Ankara Temsilciliği ve ardından yazar olarak 5 Nisan 2009 tarihine kadar çalışmıştır.

18 Haziran 2009 tarihinde Çiğdem Toker'in istifasıyla boşalan Habertürk gazetesi, Habertürk TV ve Haberturk.com'un Ankara Temsilciliği görevine getirilmiştir. Aynı zamanda TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Medya ve Uluslararası İlişkiler isimli dersi vermektedir.

MUHARREM SARIKAYA KAÇ YAŞINDA?

Muharrem Sarıkaya 1961 doğumlu olup 60 yaşındadır.

- Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
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