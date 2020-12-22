Muharrem İnce partiyi kuramadan Kurucular Kurulu'nda derin çatlak! Erkin Şahinöz ekipten ayrıldı

Muharrem İnce'nin partileştirmeye çalıştığı Memleket Hareketi'nin Kurucular Kurulu Üyesi olan Erkin Şahinöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ekipten ayrıldığını duyurdu. Şahinöz paylaşımında, "Ben dikine giden bir insanım, siyasete uyum gösteremeyeceğim" ifadesini kullandı.

Muharrem İnce'nin başlattığı ve partileşmeye gitmesi söz konusu olan Memleket Hareketi'nin Kurucular Kurulu'nda yer alan Erkin Şahinöz, kuruldan ayrıldı. FED eski ekonomisti ve toplum bilimci olan Erkin Şahinöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Memleket Hareketi'nden ayrıldığını duyurdu.

FED eski ekonomisti ve toplum bilimci olan Erkin Şahinöz

"AYRILMA NEDENİMİ BAŞKAN'A İLETTİM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahinöz şu ifadeleri kullandı:

"Kurucu Kurulu'nda olduğum Memleket Hareketi'nden ayrıldım. Ayrılma nedenimi Sn. Başkan'a ilettim. 'Siyasetin davranış kalıplarına uyum gösteremeyeceğim, ben dikine giden bir insanım. Ama size sevgim ve saygım en üst düzeyde, her zaman yanınızdayım' Harekete Başarılar..."

ERKİN ŞAHİNÖZ KİMDİR?

1977 İstanbul doğumlu olan Erkin Şahinöz, Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği'nde tamamladı. ABD'de University of Nebraska'da burslu olarak önce MBA yaptı daha sonra aynı üniversitede ekonomi üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı. Profesyonel çalışma hayatına 1999'de Araştırma Asistanı olarak başladı, 2000-2002 yılları arasında ABD'nin ulusal danışmanlık şirketi Business Development Center'da bankalardan reel sektöre çok farklı sektör ve işkollarındaki şirketlere danışmanlık yaptı.

AVUSTURYA'NIN EN BÜYÜK BANKASINDA GÖREV YAPTI

2002'de ABD Merkez Bankası (FED) tarafından ekonomist olarak transfer edildi. Opsiyonları kullanarak geliştirdiği, merkez bankalarının faiz değişikliklerini tahmin eden finansal model ile terfi almış ve FED'e Ekonomik Araştırmalar Grubu Direktörü olarak atandı. 2007'de Türkiye'ye döndü ve Yurtiçi Kargo'yu da bünyesinde barındıran Arıkanlı Holding'te Strateji Koordinatörlüğü ve İş Geliştirme bölümünü kurdu. 2009'da Avusturya'nın en büyük bankası Erste Bank'ın Türkiye Genel Müdürlüğü'ne atandı. Türkiye operasyonlarını sıfırdan kurarak Türkiye'de yatırımı olan yabancı ve yerli kurumsal yatırımcılara brokerage/yatırım bankacılığı hizmeti verdi. Birçok firmanın kurumsal finansman, halka arz süreçlerini yönetti, Borsa İstanbul'a turbo sertifika isimli yeni bir finansal ürün getirdi.

ÇOK SAYIDA TV KANALINDA YORUMCULUK YAPIYOR

Şahinöz, Dünya ve Sabah Gazetesi başta olmak üzere birçok ulusal dergi ve gazetede köşe yazarlığı, ayrıca NTV, CNN Türk, TRT Haber, TGRT gibi TV kanallarında düzenli olarak ekonomi ve piyasa yorumculuğu yapıyor. Başta İstanbul Sanayi Odası (İSO) olmak üzere birçok kurumun da Strateji/ İş Geliştirme ve Ekonomi Danışmanı olarak çalışıyor. Aynı zamanda tim Danışmanlık bünyesinde bankalara ve reel sektör firmalarına çok çeşitli alanlarda eğitimler veriyor ve danışmanlık hizmeti sağlıyor.