Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı

Memleket Hareketi'ni başlatan eski CHP Milletvekili Muharrem İnce'nin yeni partisinin logosu ve ismi belli oldu. Logonun bulunduğu görseller basına sızarken, "Memleket Hareketi" sloganıyla yola çıkan İnce'nin partisinin adının da Memleket Partisi olduğu görüldü. Bir başka görselde de genel merkezde tabelanın yarısı sosyal medyada yayınlandı.

Muharrem İnce'nin 4 Eylül 2020'de Sivas'tan başlattığı 'Memeleket Hareketi' partileşme yolunda son aşamaya geldi. Bu kapsamda İnce'nin hazırlıklarını tamamladığı ve açıklamak üzere olduğu partinin logosu ve adı belli oldu.

LOGO VE PARTİ İSMİ SIZDI

Günler önceden belirlenen genel merkez binasına tabela üzeri örtülü bir şekilde asılırken logosunun yarısı görüldü. Medyaya yansıyan bir başka görüntü de ise logonun tamamı ve parti adı da görüntülendi. Memleket Hareketi logosuna baktığımız zaman nazar boncuğunu ve mavi ağırlıklı renklerin olduğunu görülüyor

PARTİ YÖNETİMİ ŞEKİLLENİYOR

İmzaların toplanması ve İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapılmasının ardından Salı günü parti yönetiminin seçilmesi bekleniyor. Muharrem İnce'nin genel başkan olması bekleniyor. 15 veya 16 kişilik bir Merkez Yönetim Kurulu (MYK) oluşturulacak. 10 kişilik de bir disiplin kurulu oluşturulacak.