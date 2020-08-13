Muharrem İnce'nin "CHP, sandıkları boş bıraktı" sözü belgelerle doğrulandı Muharrem İnce, bugün yaptığı açıklamada "YSK'ya yazı yazdım, CHP kaç sandıkta gözlemci vermemiş. 13 bin sandıkta gözlemci yok" açıklamasında bulundu. İnce'nin bu iddiası YSK'nın yayınladığı belgelerle desteklendi.

Bugün kameralar karşısına geçerek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıklarda yeteri kadar CHP'linin görevlendirilmediğini belirten Muharrem İnce "YSK'ya yazı yazdım, CHP kaç sandıkta gözlemci vermemiş. 13 bin sandıkta gözlemci yok" dedi. Buna göre CHP, 6 bin 126 sandıkta müşahit görevlendirmedi.

Eski CHP Yalova Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yaşandığı geceye dair yaptığı açıklamada CHP'ye yönelik dikkat çeken eleştirilerde bulundu.

"4 MİLYON OYU SOKAĞA BIRAKMIŞLAR"

Muharrem İnce, "YSK'ya yazı yazdım, CHP kaç sandıkta gözlemci vermemiş.13 bin sandıkta gözlemci yok. 4 milyon oy yapar bu. 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar. Erdoğan kaç oy az alsa ikinci tura kalacaktır. 1 milyon 300 bin oy. Gece yarısı çıktı bizim genel başkan yardımcıları seçim ikinci tura kaldı dediler, nereden biliyorsun. 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar, benden yalan söyleyip milletin karşısına çıkmamı istiyorlar. Bana neredeydin diyenlerden özür diliyorum ama unutmayın ki bana veri vermediler" dedi.

YSK'NIN CEVABI PAYLAŞILDI

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamasını paylaştı. Saymaz'ın, "Yüksek Seçim Kurulu'nun Muharrem İnce'ye verdiği yazılı yanıt" açıklamasıyla paylaştığı belgelerde 2018 yılına ilişkin sandık ve müşahit sayılarına yer verildi. YSK'dan paylaşılan belgelerde 24 Haziran seçimlerinde 181 bin 787 sandık olduğu, CHP'nin bu sandıklardan 175 bin 661'inde müşahit görevlendirdiği belirtildi. Buna göre CHP, 6 bin 126 sandıkta müşahit görevlendirmedi. 175 bin 661 sandıkta görevlendirilen müşahitlerden 6 bin 699'u sandık başına gitmedi. Belgeye göre toplamda 12 bin 825 sandıkta CHP'li müşahitin bulunmadığı tespit edildi.

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