Muharrem İnce'nin A takımı belli oldu
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Muharrem İnce'nin A takımı belli oldu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

CHP'den ayrılarak Memleket Partisi adı altında yeni bir parti kuran Muharrem İnce'nin partisinin A takımı belli oldu. Muharrem İnce, oy birliğiyle partinin genel başkanı seçilirken, Hakkı Akalın partinin genel sekreteri oldu. Özcan Özel ve Mehmet Ali Çelebi de Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.

CHP'den ayrılarak Memleket Partisi adı altında yeni bir parti kuran Muharrem İnce'nin partisinin kuruluş dilekçesi bugün İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi.

Kuruluş dilekçesinin bakanlığa verilmesinin ardından parti genel merkezinde kurucular kurulu üyelerinin katılımıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantıda Muharrem İnce, oy birliğiyle partinin genel başkanı seçildi.

Muharrem İnce'nin A takımı belli oldu

Toplantı öncesinde basın açıklamasında bulunan parti sözcüsü Gaye Usluer de partinin A takımını kamuoyuna duyurdu.

Usluer, Muharrem İnce'nin yarın saat 11.00'da açıklama yapacağını da belirterek, "Yarın saat 11:00'de Genel Başkanımız ilk basın toplantısını gerçekleştirecek. Yarın il başkanlarımıza yetki belgesi teslim edilecek. Sözlerimi bitirirken 'mavi' demek istiyorum. Mavi partimizin sloganı, mavi huzur demek, mavi adalet demek. Geleceği birlikte kazanacağız demek. 'M' memleket demek, 'a' adalet demek, 'v' vicdan demek son hafi işsizlere iş demek" şeklinde konuştu.

Muharrem İnce'nin A takımı belli oldu

Buna göre Memleket Partisi'nin A takımı şu şekilde:

Genel Başkan: Muharrem İnce

Genel Sekreter: Hakkı Akalın

Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü: Gaye Usluer

Genel Sayman: Serkan Ufuk Akgün

Genel Başkan Yardımcısı: Mehmet Ali Çelebi

Genel BaşkanYardımcısı: Özcan Özel

Genel Başkan Yardımcısı: Serhat Galip

Genel Başkan Yardımcısı: Hüseyin Avni Aksoy

Genel Başkan Yardımcısı: Nurdan Demirbağ

Genel Sekreter Yardımcısı: Mert Ünlü

Genel Sekreter Yardımcısı: Mevlüt Dudu

Genel Sekreter Yardımcısı: Yavuz Kayhan

MYK ÜYELERİ:

Ali Rıza Büyükuslu

İpek Özkal

Çiğdem Bayraktar

YDK Başkanı: Mustafa Kemal Çiçek

Asuman Ali Güven

Süleyman Ergüner

Muharrem İnce'nin A takımı belli oldu
Muharrem İnce'nin A takımı belli oldu
Muharrem İnce'nin A takımı belli oldu
Memleket Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi
Memleket Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi
Muharrem İnce, Memleket Partisi'nin kuruluşu için yarın başvuru yapacak
Muharrem İnce, Memleket Partisi'nin kuruluşu için yarın başvuru yapacak
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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