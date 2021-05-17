Muharrem İnce'nin A takımı belli oldu
CHP'den ayrılarak Memleket Partisi adı altında yeni bir parti kuran Muharrem İnce'nin partisinin A takımı belli oldu. Muharrem İnce, oy birliğiyle partinin genel başkanı seçilirken, Hakkı Akalın partinin genel sekreteri oldu. Özcan Özel ve Mehmet Ali Çelebi de Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.
CHP'den ayrılarak Memleket Partisi adı altında yeni bir parti kuran Muharrem İnce'nin partisinin kuruluş dilekçesi bugün İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi.
Kuruluş dilekçesinin bakanlığa verilmesinin ardından parti genel merkezinde kurucular kurulu üyelerinin katılımıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantıda Muharrem İnce, oy birliğiyle partinin genel başkanı seçildi.
Toplantı öncesinde basın açıklamasında bulunan parti sözcüsü Gaye Usluer de partinin A takımını kamuoyuna duyurdu.
Usluer, Muharrem İnce'nin yarın saat 11.00'da açıklama yapacağını da belirterek, "Yarın saat 11:00'de Genel Başkanımız ilk basın toplantısını gerçekleştirecek. Yarın il başkanlarımıza yetki belgesi teslim edilecek. Sözlerimi bitirirken 'mavi' demek istiyorum. Mavi partimizin sloganı, mavi huzur demek, mavi adalet demek. Geleceği birlikte kazanacağız demek. 'M' memleket demek, 'a' adalet demek, 'v' vicdan demek son hafi işsizlere iş demek" şeklinde konuştu.
Buna göre Memleket Partisi'nin A takımı şu şekilde:
Genel Başkan: Muharrem İnce
Genel Sekreter: Hakkı Akalın
Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü: Gaye Usluer
Genel Sayman: Serkan Ufuk Akgün
Genel Başkan Yardımcısı: Mehmet Ali Çelebi
Genel BaşkanYardımcısı: Özcan Özel
Genel Başkan Yardımcısı: Serhat Galip
Genel Başkan Yardımcısı: Hüseyin Avni Aksoy
Genel Başkan Yardımcısı: Nurdan Demirbağ
Genel Sekreter Yardımcısı: Mert Ünlü
Genel Sekreter Yardımcısı: Mevlüt Dudu
Genel Sekreter Yardımcısı: Yavuz Kayhan
MYK ÜYELERİ:
Ali Rıza Büyükuslu
İpek Özkal
Çiğdem Bayraktar
YDK Başkanı: Mustafa Kemal Çiçek
Asuman Ali Güven
Süleyman Ergüner