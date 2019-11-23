Muharrem İnce "Kılıçdaroğlu ile kameraların karşısına geçip kumpası beraber bozalım" sözünü geri çekti

23.11.2019 23:38 | Son Güncelleme: 23.11.2019 23:44

CHP'de yaşanan "Beştepe'ye giden CHP'li Muharrem İnce" tartışmalarıyla ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor.Gazeteci Merdan Yanardağ, Gazeteci Rahmi Turan'ın Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü iddia ettiği Muharrem İnce ile ilgili bir paylaşım daha yaptı.

Yanardağ, Muharrem İnce ile bir kez daha görüştüğünü belirterek, "Kılıçdaroğlu ile kameraların karşısına geçip kumpası beraber bozalım" sözünün geçerli olmadığını söylediğini iletti.

"TEKLİF ARTIK GEÇERLİ DEĞİL"

Merdan Yanardağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Muharrem İnce, görüşmemizden sonra attığım mesajla ilgili olarak biraz önce yine aradı. İnce, "Bu oyunu Kılıçdaroğlu ile kameraların karşısına geçip birlikte bozalım" sözünü, kumpasın henüz bu boyuta ulaşmadığı aşamada söylediğini, teklifin artık geçerli olmadığını belirtti."

MUHARREM İNCE "BU KUMPASI KILIÇDAROĞLU İLE BİRLİKTE BOZARIZ" DEMİŞTİ

Gazeteci Merdan Yanardağ, akşamüstü saatlerinde yaptığı paylaşımda, Muharrem İnce'nin kendisine "Bu kumpası ancak Kılıçdaroğlu ile birlikte bozarız" dediğini aktarmıştı.

Yanardağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söylemişti:" Muharrem İnce bir paylaşımım üzerine beni aradı.. İnce, "Bu kumpas CHP' ye ve benden çok Kılıçdarolu'na kuruldu" dedi. Bu önemli bir iddia. Partide disiplin soruşturması da isteyeceklerini belirten İnce, "Bu kumpası ancak Kılıçdaroğlu'na ile birlikte bozarız" diye de ekledi."

NE OLMUŞTU?

Sözcü yazarı Rahmi Turan, "Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li" başlıklı yazısında, bir CHP'linin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. Turan ayrıca Erdoğan'ın ismi gizli olan CHP'liye 'genel başkan olması gerektiğini söyledi' iddiasında da bulundu.

Söz konusu iddiayı Cumhurbaşkanlığı kaynakları yalanladı. Turan ise bunun üzerine bahsi geçen ismin Muharrem İnce olduğunu söyledi. Muharrem İnce görüşme iddialarını kesin bir dille yalanladı. Ardından da Rahmi Turan gelen tepkiler üzerine bilgiyi Talat Atilla'dan aldığını dile getirdi. Talat Atilla ise haberi Kemal Kılıçdaroğlu'na doğrulattığını açıkladı. Kılıçdaroğlu ise Talat Aille ile 7 yıldır görüşmediğini söyledi.