Muharrem İnce ile Tunç Soyer'in afiş kavgası büyüyor! Twitter üzerinden birbirlerine sert sözlerle yüklendiler
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Muharrem İnce ile Tunç Soyer'in afiş kavgası büyüyor! Twitter üzerinden birbirlerine sert sözlerle yüklendiler

Haberler.com - Haberler | Politika

Kongre binası önündeki parti afişleri ve bayraklarının İzmir Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından toplatıldığını öne sürerek Başkan Soyer'e tepki gösteren Muharrem İnce'ye, Soyer'dan yanıt geldi. Soyer, "Daha yola çıkarken bizimle bile kavga etmeniz, gelecek için umut kırıcı olduğu kadar aydınlatıcı da oldu" dedi. Soyer'in bu sözlerini yanıtsız bırakmayan İnce, "Onlarda belediye rantı yok, hazine parası yok, alın teri var" ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi'nin İzmir İl Örgütü 1. Olağan Kongresi'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer'le Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce arasındaki afiş gerilimi Twitter üzerinden devam ediyor.

"SEN KİMSİN AFİŞLERİMİ SÖKÜYORSUN"

Muharrem İnce, kongre binasının önünde partisinin afiş ve bayraklarının İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplatıldığını söyleyerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer'e Kimsin sen de benim afişlerimi söküyorsun? Kiminle dans ediyorsun? Bak başkan bu afişler diğer partilerinkine benzemez. Memleket Partisi'nin afişleri farklı onlarda belediye rantı yok, gönüllülerin parası var. Bu parayı senden alırım. Öyle yağma yok" demişti.

"BİZİMLE KAVGA ETMENİZ GELECEK İÇİN AYDINLATICI OLDU"

Tunç Soyer açıklamasında şunları ifade etti:

"Kongrenizde kim olduğumu sormuşsunuz. Hatırlatayım ben İzmir'in seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı'yım. Afiş ve bayraklarınızı da sormuşsunuz. Kamu yapılarına asılanlar dışında tamamı yerlerindedir. Kongrenizi düzenlediğiniz salonu da belediyemiz tahsis etti, kamu yapıları dışında afişlerinizin asılmasına da belediyemiz izin verdi. Daha yola çıkarken bizimle bile kavga etmeniz, gelecek için umut kırıcı olduğu kadar aydınlatıcı da oldu."

Muharrem İnce ile Tunç Soyer'in afiş kavgası büyüyor! Twitter üzerinden atışıyorlar

İNCE'DEN YANIT GECİKMEDİ

Muharrem İnce de Soyer'in bu cevabına, "Ayıbına kılıf uydurma Tunç Soyer. Seçilmiş Belediye Başkanı olman sana afiş toplatma hakkı vermez! Memleket Partisi'nin afişleri senin bildiğin afişlerden değildir. Onlarda belediye rantı yok, hazine parası yok, alın teri var" yanıtını verdi.

Muharrem İnce ile Tunç Soyer'in afiş kavgası büyüyor! Twitter üzerinden atışıyorlar
Partisinin afişlerinin yırtıldığını duyan Muharrem İnce, Tunç Soyer'e fena patladı: Kimsin sen, kiminle dans ediyorsun?
Partisinin afişlerinin yırtıldığını duyan Muharrem İnce, Tunç Soyer'e fena patladı: Kimsin sen, kiminle dans ediyorsun?
Muharrem İnce ile Tunç Soyer'in afiş kavgası büyüyor! Twitter üzerinden birbirlerine sert sözlerle yüklendiler

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Muharrem İnce ile Tunç Soyer'in afiş kavgası büyüyor! Twitter üzerinden birbirlerine sert sözlerle yüklendiler - Haberler
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