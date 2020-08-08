Muharrem İnce'den yeni açıklama: Ben bir parti kurmuyorum, yola çıkıyorum Parti kuracağı iddiaları siyaset gündemine bomba gibi düşen Muharrem İnce, konuyla ilgili yaptığı son değerlendirmede "Ben bir parti kurmuyorum. Ben yola çıkıyorum. Yüzde 31'le bıraktım. Şimdi onu yüzde 51'e çıkarmak için yola çıkıyorum" dedi.

CHP'den ayrılarak parti kuracağı öne sürülen Muharrem İnce, son açıklamasıyla yine kafa karıştırdı. Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya konuşan İnce, "Ben bir parti kurmuyorum. Ben yola çıkıyorum. Yüzde 31'le bıraktım. Şimdi onu yüzde 51'e çıkarmak için yola çıkıyorum" dedi.

"HALKLA BERABER YOLA ÇIKIYORUM"

Altaylı'nın "Nereye, yeni bir partiye doğru mu bu yol?" sorusuna da yanıt veren İnce, "Bu yol Diyarbakır'da karpuz tarlasına gidiyor. Diyarbakır'da kardeşlerimle karpuz toplayacağım, Sümbül Deresi'nde işçilerle olacağım, Rize'de çay toplayacağım. Yollara çıkıyorum, halka emanet edeceğim kendimi. Parti kurmuyorum. Halkla beraber yola çıkıyorum. Harekete geçiyorum. Bir hareket başlatıyorum. Halkla beraber" ifadelerini kullandı.

MACRON'U ÖRNEK GÖSTERDİ

Açıklamasının devamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u örnek veren İnce, "Macron gibi de diyebiliriz. Bu hareket yarın bir partiye dönüşür mü, yoksa partiler o hareketin arkasına mı takılır bilmem. Ben yola çıkıyorum. Ben yüzde 9, yüzde 10, yüzde 12 ya da yüzde 49 için çıkmıyorum yola. Yüzde 51 için çıkıyorum" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN DESTEK VERMİŞTİ

Dün Ayasofya'da kıldığı Cuma namazı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin parti kuracağı iddiaları hakkında şu açıklamayı yaptı: "Biz bu tür şeylere yabancı değiliz. Bizim içimizden de birileri ayrıldı. Şu anda Sayın Muharrem Bey'in en tabii hakkı. Eski bir siyasetçidir. Eski bir siyasetçi olarak onun doğal hakkı."