Muharrem İnce otobüste türkü söyledi Muharrem İnce otobüste türkü söylediMardin'deki ziyaretinin ardından Diyarbakır'a yola çıkan Muharrem İnce, kent girişinde şehir şehir dolaştığı otobüsün şoförüyle sohbet edip, "Hasan bizim seninle 3'üncü Türkiye turumuz bu. 2017 referandum, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve bu tur.

Muharrem İnce otobüste türkü söyledi Mardin'deki ziyaretinin ardından Diyarbakır'a yola çıkan Muharrem İnce, kent girişinde şehir şehir dolaştığı otobüsün şoförüyle sohbet edip, "Hasan bizim seninle 3'üncü Türkiye turumuz bu. referandum Haberleri, 2017 referandum Haberi, 2017 referandum Haber'>2017 referandum, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve bu tur. Şimdi sen yoruldun ve Diyarbakır'a da girmek üzereyiz" dedikten sonra 'Hangi bağın bağbanısan' türküsünü söyledi. Kaynak: DHA