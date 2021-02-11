Muharrem İnce'den yıllar sonra gelen itiraf: 'Gel bakalım Muharrem' dediklerinde istifa etmeyi düşündüm

CHP'den istifa ederek yeni parti çalışmalarına başlayan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci ve istifasına dair açıklamalarda bulundu. İnce, "'Gel bakalım Muharrem' dediklerinde istifa etmeyi düşündüm. Adaylıktan çekilmeyi düşündüm. Kamuoyu bunu şımarıklık olarak algılardı. Anlatamazdım, yuttum" dedi.

Habertürk ekranlarından yayınlanan Nedir Ne Değildir programına konuk olan Muharrem İnce, istifaya giden süreci anlattı. Daha önce birçok kez istifa etmeyi düşündüğünü kaydeden İnce, kamuoyunun yanlış anlayacağını düşünerek istifadan vazgeçtiğini dile getirdi.

"BANA SELAM VERENİ LİSTEDEN ATIYORLAR"

Cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi "Gel bakalım Muharrem" diye anons etmesi nedeniyle istifa etmeyi düşündüğünü söyleyen İnce, şunları kaydetti: "Daha önce 'Gel bakalım Muharrem' dediklerinde istifa etmeyi düşündüm. Adaylıktan çekilmeyi düşündüm. Kamuoyu bunu şımarıklık olarak algılardı. Anlatamazdım diye düşündüm, yuttum. Zonguldak mitingi yapacaktım bana destek veren 14 milletvekilini tırpanladılar. Hiçbir gerekçeleri yokken, listelere koymadılar. O gün adaylıktan çekileyim, çünkü iyi niyetli değil bunlar dedim. Mecburiyetten aday yaptılar. Ama şimdi bana selam veren herkesi listelerden atıyorlar. O gün adaylıktan çekileyim dedim, düşündüm. Vazgeçtim sonra. Ya sabır dedim."

"SEÇİM DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA ÇAĞIRMADILAR"

Seçim değerlendirme toplantısına çağrılmadığını ifade eden İnce, "Kampanya döneminde çuval çuval resimlerimi asmadılar. Sanki adaymış gibi Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarını astılar. Bir ile gitmiştim her taraf Kılıçdaroğlu'nun resmiydi, Cumhurbaşkanı adayının resmi yoktu. Seçim gecesi sistemleri çöktü CHP'nin. Dört genel başkan çıktı, ikinci tura kaldı dediler. Ellerinde hiçbir veri yoktu. Sabahında istifa etmeyi düşündüm, ya sabır dedim. Seçimden 56 gün sonra seçim değerlendirme toplantısı yaptılar. Beni çağırmadılar. Olacak iş değil. Ben olmadan nasıl değerlendiriyorsunuz? 107 mitingi yapan muharrem ince. Yine ya sabır dedim." şeklinde konuştu.

"BURADA SİYASET YAPMA ŞANSIM YOK"

Yüzde 30 seçim barajını geçeceğini tahmin edemediklerini söyleyen İnce, "Saraya giden CHP'li var dediler. Aradım genel başkanı, bu partiyi karalar gelin beraber fotoğraf verelim dedim. İzmir'e gidiyorum dedi. İzmir'e geleyim dedim. Ararım seni dedi, 6 ay geçti aramadı. Ve artık burama geldi. Burada siyaset yapma şansım yok. Yüzde 30'u geçerek onların ayarlarını bozdum. Yüzde 30 alacağımı tahmin etmediler. Akşener ikinci olur, İnce de üçüncü sonra çeker köyüne gider dediler. Ama 30'u geçince telaş sardı bunları. Onun için önümüze bakacağız." ifadesinde bulundu.