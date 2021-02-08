Muharrem İnce CHP'den istifa eden 3 vekilin Memleket Hareketi'ne geçtiğini duyurdu

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Yaptığı basın toplantısı ile bugün CHP'den istifa edeceğini duyuran Muharrem İnce, daha önce partiden istifa eden Mehmet Ali Çelebi, Özcan Özel ve Hüseyin Avni Aksoy'un Memleket Hareketi'ne katılacağını söyledi. İnce, "Partimiz kurulunca, TBMM'de İYİ Parti'den sonra en çok vekili olan grup olacağız" dedi.

Geçtiğimiz aylarda Memleket Hareketi'ni başlatan CHP'li Muharrem İnce yaptığı basın açıklaması ile partisinden istifa edeceğini duyurdu. "Yolumu ayırıyorum" diyerek söze başlayan İnce, gelen soru üzerine "Bugün içerisinde e-Devlet üzerinden istifamı vereceğim. 42 yıllık emeğim var, gerekçelerimi de açıklayacağım" ifadesini kullandı.

İSTİFA EDEN 3 VEKİLİN YOL HARİTASI MERAK EDİLDİ

Daha önce partiden istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in izleyeceği yol merak konusu olurken İnce konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu.

"İYİ PARTİ'DEN SONRA EN ÇOK VEKİLİ OLAN GRUP OLACAĞIZ"

3 vekilin Memleket Hareketi'ne katıldığını aktaran İnce, "Partimiz kurulunca, TBMM'de İYİ Parti'den sonra en çok vekili olan grup olacağız. Yeni bir yola çıkıyoruz. Hedefimiz 50+1. Üçüncü bir seçenek, özgüveni yüksek Türkiye'ye 50+1'i getirecek olan 83 milyona girin koluma diyorum" dedi.

TBMM'DEKİ SON KOLTUK DAĞILIMI NASIL?

CHP'den istifa eden 3 vekille birlikte bağımsızların sayısı 10'a çıkarken, CHP'nin koltuk sayısı 135'e düştü. AK Parti 289 koltuk sayısıyla en fazla milletvekiline sahip olan parti konumunda bulunurken; sırasıyla HDP 56, MHP 48, İYİ Parti de 37 vekille mecliste bulunuyor.

Eğer CHP'den istifa eden 3 vekil de Muharrem İnce'nin partisine geçerse, İnce meclise 3 vekil ile giriş yapacak. Öte yandan CHP'de bazı istifaların daha yaşanabileceği de kulis bilgileri arasında yer aldı.