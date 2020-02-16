Muharrem İnce, Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu'nun kendisine kafa attığı söylentilerini gönderdiği fotoğrafla yalanladı

16.02.2020 11:45 | Son Güncelleme: 16.02.2020 12:38

(Haberler.com Özel/Bahadır Çolak)

CHP'li Muharrem İnce'nin, dün gece yarısına kadar toplantı yaptığı Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu ile kavga ettiği ve Kesimoğlu'nun, Muharrem İnce'ye kafa attığı söylentisi yayıldı. Haberler.com'un ulaştığı İnce, böyle bir olayın yaşanmadığını dile getirerek gönderdiği fotoğrafla iddiaları yalanladı.

KESİMOĞLU'NUN İNCE'YE KAFA ATTI İDDİA EDİLDİ

CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yle ilgili bomba bir kulis dedikodusu gündeme geldi. Önceki gün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Muharrem İnce'nin dün gece Çankaya'daki ofisinde saat 23.00 sularında CHP'li Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu ile yaptığı görüşmenin kavgayla bittiği iddia edildi. Sebebi bilinmeyen tartışma sırasında Kesimoğlu'nun Muharrem İnce'ye kafa attığı ve İnce'nin burnunda hasar oluştuğu öne sürüldü.

DOKTOR ÇAĞRILDI



Burnu kanayan ve hasar oluşan Muharrem İnce'nin olayın duyulmaması için hastaneye gitmediği, ofise doktor çağrıldığı söylendi.

İNCE, HABERLER.COM'A KONUŞTU

Gündemi sarsan iddialar üzerine Haberler.com'dan Bahadır Çolak'a konuşan İnce, böyle bir olayın yaşanmadığını dile getirdi ve gönderdiği fotoğrafla kulislerde yayılan haberleri yayınladı.

"İNCE'YE DESTEK OLDUM DİYE ADAY GÖSTERİLMEDİM"

Mehmet Kesimoğlu CHP kendisini aday göstermeyince seçime bağımsız aday olarak girmiş ve belediye başkanı seçilmişti. Kesimoğlu, aday gösterilmemesinin nedeninin Muharrem İnce'nin CHP Genel Başkan adaylığına destek vermek olduğunu açıklamıştı.

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