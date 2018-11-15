- Muharrem İnce: "24 Haziran akşamı neredeydi' dedikodularını AKP'liler çıkarmadı"

CHP'li İnce, 'Konuşmayacağım' dedikçe gönderme yaptı

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce:

"Bana yapılan haksızlıkları ben konuşursam dağlar dize gelir ama konuşmayacağım, konuşmayacaksınız"

MANİSA - Manisa'da partisini ziyaret eden CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bir partilinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Tıpış tıpış sandığa gideceksiniz" sözlerini hatırlatması üzerine partiliye dönerek, "Tartışmalara giriyorsun bak oralara girme, kapat. Bana yapılan haksızlıkları ben konuşursam dağlar dize gelir ama konuşmayacağım, konuşmayacaksınız" dedi. İnce ayrıca, '24 Haziran'da neredeydi' dedikodularını AK Parti'lilerin çıkarmadığını söyledi.

CHP 15-16. dönem Zonguldak, 18-22. dönem İzmir Milletvekili olan ve CHP'nin eski Grup Başkan Vekillerinden Gazeteci-Yazar Kemal Anadol'un eşi Seren Anadol'un cenaze töreni için İzmir'e gelen CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, cenaze törenin ardından partisinin Manisa İl Başkanlığını ziyaret etti. Parti binası önünde yoğun bir kalabalık tarafından karşılanan İnce, partililerle bol bol fotoğraf çektirdi. Ziyaret sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, yerel seçimlerde büyükşehirlerde belediye başkan adaylarının belirlenmesi süreciyle ilgili fikrini anlattı. Büyük kentlere sandık konulması gerektiğini belirten İnce, "Büyük kentlere sandığı koyalım. Hakime gerek yok, savcıya gerek yok, teferruata gerek yok. Partinin il başkanı var. İlçe başkanı var. Aday olmak isteyenler buyursun, böyle çıksın diyorum. Partinin evlatlarına güvenelim diyorum. İki sene önce de bunu söylüyordum. Bir sene önce de bunu söylüyordum. Şimdi de bunu söylüyorum. Ben lafımın arkasındayım. Bu değişmeyecek. Ben bunun doğru olduğuna inanıyorum. Bir oy bir belediye başkanı demek. Bundan yana hiç kuşkunuz olmasın. Bunu başaracağız" dedi.

"Ben konuşsam dağlar dize gelir"

CHP'li İnce, konuşması sırasında bir partilinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Tıpış tıpış sandığa gideceksiniz" sözlerini hatırlatması üzerine partiliye dönerek, "Tartışmalara giriyorsun. Girme. Kapat. Seçim sonrasında tartışırız. Seçim öncesinde bu tartışmaların hiçbirisinde olmayın. Ben konuşsam dağlar dize gelir. Bana yapılan haksızlıkları ben konuşursam dağlar dize gelir ama konuşmayacağım. Konuşmayacaksınız. Seçim öncelerinde parti de tartışma çıkarılmaz. Seçim öncelerinde kan kusacaksın, kızılcık şerbeti içtirmeyeceksin. Böyle olacaksın. Yoksa 24 Haziran akşamı neredeydi. Bu dedikoduları kimin çıkardığı ben bilmiyor muyum. AKP'liler çıkarmadı. Merak etme ama konuşmayacaksınız. Kapatacaksınız" ifadelerini kullandı.