Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur? Muharrem ayının 10. günü aşure günü hangi gün? Aşure günü ne zaman 2020?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur? Muharrem ayının 10. günü aşure günü hangi gün? Aşure günü ne zaman 2020?

Aşure gününü de içinde barındıran Muharrem ayı son günü ne zaman? Aşure günü ise hicrî takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu gününe denk gelir. Aşure ayı olarak da bilinen bu özel gün de İslamiyette, birçok önemli olay yaşanmıştır. Peki, aşure günü hagi gün?

Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur? Muharrem ayının 10. günü aşure günü hangi gün? Aşure günü ne zaman 2020?
27.08.2020 23:34 | Son Güncelleme: 27.08.2020 23:37

Muharrem ayı orucu ne zaman, hangi gün tutulur? Haram kılınan, yasaklanan; kutsal olan, saygı duyulan anlamlarındaki muharrem, savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan birinin adıdır. Muharrem ayında oruç tutmak büyük sevaptır. İşte aşıre günü, muharrem ayı ile ilgili detaylar...

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure Günü ya da Aşura Günü, 2020 yılında hangi güne denk geliyor, merak edilenler arasında bulunuyor. Diyanet İşleri Başkanılığı'nın sitesinde yer alan takvime göre,Aşure Günü 29 Ağustos 2020 Cumartesi gününde idrak edilecek.

MUHARREM AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Muharrem ayının 9. ve 10 gününde oruç tutulması ve namazlara dikkat edilmesi buyurulur. Özellikle farz olan 5 vakit namazın kazaya bırakılmaması önemlidir. Geçmiş namazların kazasının yapılması, tövbe edilmesi yapılması tavsiye edilen ibadetlerdendir.

Peygamberimiz Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmayı önermiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.

Yalnızca Aşure günü oruç tutulması Yahudilere benzeme endişesi ile mekruh görülmüş, Muharrem ayının 10. günü ile birlikte 9. veya 11. günününü de oruçlu geçirmek tavsiye edilmiştir. Peygamberimiz (s.a.s.) Muharrem ayının sadece 10. günü oruç tutmamıştır (Tirmizî, "Savm", 50) ve "Muharremin 9. ve 10. günü oruç tutunuz. Yahudilere muhalefet ediniz" buyurmuştur.

MUHARREM AYI NEDİR?

Sözlükte "haram kılınan, yasaklanan; kutsal olan, saygı duyulan" anlamlarındaki muharrem savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan birinin adıdır. Bu ayın İslâm'dan öncesi Arab-ı bâide (Âd ve Semûd) veya Arab-ı âribe döneminde mü'temir ve mûcib diye adlandırıldığı rivayet edilir. Bazı kaynaklarda muharremin Câhiliye devrinde "nâtık" şeklinde anıldığı belirtilmekteyse de (Mes'ûdî, II, 207) nâtık ramazan ayının ismiydi (İbn Düreyd, III, 489; Lisânü'l-?Arab, "emr" md.; Yahyâ b. Ziyâd el-Ferrâ, s. 52). Muharremü'l-harâm şeklinde de bilinen bu ay Osmanlı belgelerinde (?) kısaltmasıyla gösterilmiştir.

İlgili Haberler

Muharrem ayı orucu nedir, kaç gün oruç tutulur? Muharrem ayında yapılacak ibadetler, kılınacak namazlar nelerdir?
Muharrem ayı orucu nedir, kaç gün oruç tutulur? Muharrem ayında yapılacak ibadetler, kılınacak namazlar nelerdir?
Muharrem ayı ne zaman başlayacak? Muharrem ayı önemi nedir? Aşure günü ne zaman? Aşurenin önemi nedir?
Muharrem ayı ne zaman başlayacak? Muharrem ayı önemi nedir? Aşure günü ne zaman? Aşurenin önemi nedir?
Hicri Yılbaşı ne zaman? 2020 Diyanet takvimi: Muharrem ayı ve Aşure günü tarihi! Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Hicri Yılbaşı ne zaman? Aşure günü t
Hicri Yılbaşı ne zaman? 2020 Diyanet takvimi: Muharrem ayı ve Aşure günü tarihi! Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Hicri Yılbaşı ne zaman? Aşure günü t
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüs tedavisi gören iki doktor hayatını kaybetti Güncel
Koronavirüs tedavisi gören iki doktor hayatını kaybetti
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü 3. Sayfa
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi 3. Sayfa
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu Politika
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerginliği artıracak iki hamle! Mısır'la imzalanan anlaşma onaylandı, yeni Navtex yayınlandı Dünya
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerginliği artıracak iki hamle! Mısır'la imzalanan anlaşma onaylandı, yeni Navtex...
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı Magazin
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
3 yıldır aranan firari FETÖ'cü, çatı arasında yarı çıplak halde yakalandı
3 yıldır aranan firari FETÖ'cü, çatı arasında yarı çıplak halde yakalandı
Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü
Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü
Koronavirüste yeni bulgular! Beyin ve sinir sisteminde uzun süreli etki bırakabilir
Koronavirüste yeni bulgular! Beyin ve sinir sisteminde uzun süreli etki bırakabilir
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
DSÖ Başkanı, salgında herkesin gözardı ettiği sağlık sorununa dikkat çekti: Koronavirüs milyonlarca insanın akıl sağlığını etkiledi
DSÖ Başkanı, salgında herkesin gözardı ettiği sağlık sorununa dikkat çekti: Koronavirüs milyonlarca insanın akıl sağlığını etkiledi
Çakmakla oynayan çocuklar iki otomobili cayır cayır yaktı
Çakmakla oynayan çocuklar iki otomobili cayır cayır yaktı
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş
Galatasaray, Younes Belhanda'ya Gremio'dan gelen teklifi kabul etti
Galatasaray, Younes Belhanda'ya Gremio'dan gelen teklifi kabul etti
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
TOKİ, 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla 11 şehirde 559 konutu kurasız olarak satışa sundu
TOKİ, 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla 11 şehirde 559 konutu kurasız olarak satışa sundu
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Yaşar Güler Faik Öztrak Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Halit Ergenç Deniz Akkaya Engin Altan Düzyatan
Spor Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Tv Türk Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur? Muharrem ayının 10. günü aşure günü hangi gün? Aşure günü ne zaman 2020? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 23:38:20. #1.15#
title