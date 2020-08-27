Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur? Muharrem ayının 10. günü aşure günü hangi gün? Aşure günü ne zaman 2020? Aşure gününü de içinde barındıran Muharrem ayı son günü ne zaman? Aşure günü ise hicrî takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu gününe denk gelir. Aşure ayı olarak da bilinen bu özel gün de İslamiyette, birçok önemli olay yaşanmıştır. Peki, aşure günü hagi gün?

Muharrem ayı orucu ne zaman, hangi gün tutulur? Haram kılınan, yasaklanan; kutsal olan, saygı duyulan anlamlarındaki muharrem, savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan birinin adıdır. Muharrem ayında oruç tutmak büyük sevaptır. İşte aşıre günü, muharrem ayı ile ilgili detaylar...

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure Günü ya da Aşura Günü, 2020 yılında hangi güne denk geliyor, merak edilenler arasında bulunuyor. Diyanet İşleri Başkanılığı'nın sitesinde yer alan takvime göre,Aşure Günü 29 Ağustos 2020 Cumartesi gününde idrak edilecek.

MUHARREM AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Muharrem ayının 9. ve 10 gününde oruç tutulması ve namazlara dikkat edilmesi buyurulur. Özellikle farz olan 5 vakit namazın kazaya bırakılmaması önemlidir. Geçmiş namazların kazasının yapılması, tövbe edilmesi yapılması tavsiye edilen ibadetlerdendir.

Peygamberimiz Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmayı önermiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.

Yalnızca Aşure günü oruç tutulması Yahudilere benzeme endişesi ile mekruh görülmüş, Muharrem ayının 10. günü ile birlikte 9. veya 11. günününü de oruçlu geçirmek tavsiye edilmiştir. Peygamberimiz (s.a.s.) Muharrem ayının sadece 10. günü oruç tutmamıştır (Tirmizî, "Savm", 50) ve "Muharremin 9. ve 10. günü oruç tutunuz. Yahudilere muhalefet ediniz" buyurmuştur.

MUHARREM AYI NEDİR?

Sözlükte "haram kılınan, yasaklanan; kutsal olan, saygı duyulan" anlamlarındaki muharrem savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan birinin adıdır. Bu ayın İslâm'dan öncesi Arab-ı bâide (Âd ve Semûd) veya Arab-ı âribe döneminde mü'temir ve mûcib diye adlandırıldığı rivayet edilir. Bazı kaynaklarda muharremin Câhiliye devrinde "nâtık" şeklinde anıldığı belirtilmekteyse de (Mes'ûdî, II, 207) nâtık ramazan ayının ismiydi (İbn Düreyd, III, 489; Lisânü'l-?Arab, "emr" md.; Yahyâ b. Ziyâd el-Ferrâ, s. 52). Muharremü'l-harâm şeklinde de bilinen bu ay Osmanlı belgelerinde (?) kısaltmasıyla gösterilmiştir.