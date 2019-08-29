Muharrem ayı ne zaman başlıyor? İşte 2019 aşure günü tarihi

29.08.2019 16:26

İslam aleminde yaklaşan Hicri yılbaşı ve Muharrem ayının heyecanı var. Muharrem ayı, içinde bulunan Aşure günü nedeniyle büyük bir öneme sahiptir. Aşure günü orucu, Peygamber efendimiz tarafından ashabına tavsiye edilmiştir. Bu nedenle Müslümanlar, sevabı büyük olan bu ibadeti kaçırmamak için aşure orucu hangi günlerde tutulacak öğrenmek istiyor. Peki, Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Hicri yılbaşı ne zaman? Aşure günü hangi gün? Aşure orucu hangi günler tutulur?

MUHARREM AYI VE HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan hicri takvime göre Muharrem ayı bu sene 31 Ağustos'ta başlayacak. Hicri Yılbaşı, 31 Ağustos 2019 Cumartesi günü kutlanacaktır.

AŞURE GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Aşure günü, Muharrem ayının 10. günüdür. Diyanetin dini günler takvimine göre aşure günü, 9 Eylül Pazartesi gününe denk geliyor.

AŞURE ORUCU HANGİ GÜN TUTULUR?

Aşure günü orucu için Efendimiz tarafından tavsiye edilen Aşure günü ile birlikte bir gün öncesi ve sonrası olmak üzere şeklindedir. Yani Muharrem'in 9 ve 10. günlerinde veya 10. ve 11 günlerinde oruç tutmak gerekir. Buna göre 9 Eylül Pazartesi ile birlikte öncesi veya sonrasından birer gün aşure günü orucu tutulur.

Bir zat Peygamberimiz Efendimize geldi ve sordu:

"Ramazan'dan sonra ne zaman oruç tutmamı tavsiye edersiniz?"

Peygamberimiz, "Muharrem ayında oruç tut. Çünkü o, Allah'ın ayıdır. Onda öyle bir gün vardır ki, Allah o günde bir kavmin tevbesini kabul etmiş ve o günde başka bir kavmi de affedebilir" buyurdu. (Tirmizî, Savm: 40)

"Âşura gününde tutulan orucun Allah katında, o günden önce bir senenin günahlarına keffaret olacağını kuvvetle ümit ediyorum."(Tirmizî, Savm: 47)

"Ramazan ayından sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur" (İbni Mâce, Sıyam: 43)

DİYANET 2019 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ



Hicri Yılbaşı: 31 Ağustos 2019 Cumartesi (1 Muharrem 1441)

Aşure Günü: 09 Eylül 2019 Pazartesi (10 Muharrem 1441)

Mevlid Kandili: 08 Kasım 2019 Cuma (11 R.evvel 1441)