Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure günü ne zaman? 2019-2020 dini günler takvimi

23.08.2019 11:42

İslam alemi yaklaşan Hicri yılbaşını bekliyor. Hicri takvime göre son ay olan Zilhicce ayının bitmesine yaklaşık bir hafta kaldı. Hicri yılbaşı ile birlikte başlayacak muharrem ayı, müslümanlar açısından çok büyük öneme sahiptir. Peygamberimiz efendimizin Ramazan ayı orucundan sonra özellikle tavsiye ettiği Aşure orucu bu ay içerisinden tutulmaktadır. Peki, Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Hicri yılbaşı ne zaman? Aşure günü hangi gün? Aşure orucu hangi günler tutulur?

MUHARREM AYI VE HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan hicri takvime göre Muharrem ayı bu sene 31 Ağustos'ta başlayacak. Hicri Yılbaşı Miladi takvim'e göre 31 Ağustos 2019 Cumartesi günü kutlanacaktır.

AŞURE GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Aşure günü, Muharrem ayının 10. günüdür. Diyanetin dini günler takvimine göre aşure günü, 9 Eylül Pazartesi gününe denk geliyor.

AŞURE ORUCU HANGİ TUTULUR?

Aşure günü orucu için Efendimiz tarafından tavsiye edilen Aşure günü ile birlikte bir gün öncesi ve sonrası olmak üzere şeklindedir. Yani Muharrem'in 9 ve 10. günlerinde veya 10. ve 11 günlerinde oruç tutmak gerekir. Buna göre 9 Eylül Pazartesi ile birlikte öncesi veya sonrasından birer gün aşure günü orucu tutulur.

Bir zat Peygamberimiz Sallallâhu Aleyhi Veselleme geldi ve sordu:

"Ramazan'dan sonra ne zaman oruç tutmamı tavsiye edersiniz?"

Peygamberimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellem, "Muharrem ayında oruç tut. Çünkü o, Allah'ın ayıdır. Onda öyle bir gün vardır ki, Allah o günde bir kavmin tevbesini kabul etmiş ve o günde başka bir kavmi de affedebilir" buyurdu. (Tirmizî, Savm: 40)

"Âşura gününde tutulan orucun Allah katında, o günden önce bir senenin günahlarına keffaret olacağını kuvvetle ümit ediyorum."(Tirmizî, Savm: 47)

"Ramazan ayından sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur" (İbni Mâce, Sıyam: 43)

DİYANET 2019 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Hicri Yılbaşı: 31 Ağustos 2019 Cumartesi (1 Muharrem 1441)

Aşure Günü: 09 Eylül 2019 Pazartesi (10 Muharrem 1441)

Mevlid Kandili: 08 Kasım 2019 Cuma (11 R.evvel 1441)

DİYANET 2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

1 Recep 1441 Recep Başlangıcı 25 Şubat 2020 Salı

4 Recep 1441 Regaib Kandili 24/25 Şubat 2020 Pazartesi/Salı

27 Recep 1441 Miraç Kandili 21/22 Mart 2020 Cumartesi/Pazar

1 Şaban 1441 Şaban Başlangıcı 25 Mart 2020 Çarşamba

15 Şaban 1441 Berat Kandili 07/08 Nisan 2020 Salı/Çarşamba

1 Ramazan 1441 Ramazan Başlangıcı 24 Nisan 2020 Cuma

27 Ramazan 1441 Kadir Gecesi 19/20 Mayıs 2020 Salı/Çarşamba

30 Ramazan 1441 Ramazan Son Günü 23 Mayıs 2020 Cumartesi

1 Şevval 1441 Ramazan Bayramı 1. Gün 24 Mayıs 2020 Pazar

2 Şevval 1441 Ramazan Bayramı 2. Gün 25 Mayıs 2020 Pazartesi

3 Şevval 1441 Ramazan Bayramı 3. Gün 26 Mayıs 2020 Salı

9 Zilhicce 1441 Arefe Günü 30 Temmuz 2020 Perşembe

10 Zilhicce 1441 Kurban Bayramı 1. Gün 31 Temmuz 2020 Cuma

11 Zilhicce 1441 Kurban Bayramı 2. Gün 01 Ağustos 2020 Cumartesi

12 Zilhicce 1441 Kurban Bayramı 3. Gün 02 Ağustos 2020 Pazar

13 Zilhicce 1441 Kurban Bayramı 4. Gün 03 Ağustos 2020 Pazartesi

1 Muharrem 1442 Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020 Perşembe

1 Muharrem 1442 Muharremin Başlangıcı 20 Ağustos 2020 Perşembe

10 Muharrem 1442 Aşure Günü 29 Ağustos 2020 Cumartesi

29 Muharrem 1442 Muharremin sonu 17 Eylül 2020 Perşembe

12 Rebîulevvel 1442 Mevlid Kandili 28/29 Ekim 2020 Çarşamba/Perşembe