Muharip Gaziler Dernek Başkanı Çakal, Hayatını Kaybetti

ZONGULDAK'ta Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ramazan Çakal (65), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çakal, 19 Eylül 2014'te, Gaziler Günü nedeniyle yağmur altında düzenlenen törende, protokol üyeleri korumalarının tuttuğu şemsiyelerle yağmurdan korunurken, tören boyunca ıslanmasıyla gündeme gelmişti.

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde bir süredir kanser tedavisi gören Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ramazan Çakal, dün hayatını kaybetti. Kıbrıs Gazisi Ramazan Çakal için Elvanpazarcık beldesi Elvan Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Aykut Manioğlu, Zonguldak İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, askeri erkan, muharip gaziler ve yakınları katıldı. Uzun yıllar dernek başkanlığı yapan ve kentte sevilen Gazi Ramazan Çakal, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

GAZİLER GÜNÜ'NDE ISLANMASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Gaziler Günü nedeniyle 19 Eylül 2014'te yağmur altında düzenlenen törende, dönemin Valisi Ali Kaban, Belediye Başkanı CHP'li Muharrem Akdemir ve dönemin 3'üncü Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Birol Şimşek, korumalarının tuttuğu şemsiyelerle yağmurdan korunurken, aynı protokolde yer alan Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ramazan Çakal tören boyunca ıslanmıştı. Çakal'ın ıslanması, kamuoyunda tepki çekmişti.

- Zonguldak