Muhammed Yakut kalp krizi mi geçirdi, ne oldu?

Muhammed Yakut kalp krizi mi geçirdi, ne oldu?
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Bir dönem yayınladığı videolarla adından sıkça söz ettiren Muhammed Yakut, Almanya'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yakut'un ölümünün ardından suikast iddiaları gündeme geldi. Peki, Muhammed Yakut kalp krizi mi geçirdi, ne oldu?

Bir dönem yayınladığı videolarla adından söz ettiren Muhammed Yakut, Almanya'da hayatını kaybetti. Yakut'un ölüm sebebinin kalp krizi olduğu iddia ediliyor. Konuyla ilgili bir paylaşım yapan gazeteci Yavuz Değirmenci, Yakut'un ölümünün "normal bir ölüme benzemediğini" ileri sürdü ve suikast şüphesiyle soruşturulması gerektiğini savundu. Peki, Muhammed Yakut kalp krizi mi geçirdi, ne oldu?

MUHAMMED YAKUT KALP KRİZİ Mİ GEÇİRDİ, NE OLDU?

Bir dönem yayınladığı videolarla adından sıkça söz ettiren Muhammed Yakut, Almanya'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yakut'un ölümünün ardından suikast iddiaları gündeme geldi.

Almanya'da kısa süre önce cezaevinden tahliye edilen Yakut'un, sabaha karşı fenalaşarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ölüm nedeni ilk olarak "kalp krizi" olarak açıklandı. Ancak bazı çevreler bunu yeterli bulmadı.

"NORMAL BİR ÖLÜME BENZEMİYOR"

Gazeteci Yavuz Değirmenci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Yakut'un ölümünün normal görünmediğini savunarak "Olayın içinde suikast durumu var mı, yok mu araştırılması gerekir. Kalp krizi denmiş olsa da normal bir ölüme benzemiyor" ifadelerine yer verdi.

Muhammed Yakut kalp krizi mi geçirdi, ne oldu?

CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

Muhammed Yakut'un cenazesinin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirileceği öğrenildi. Yakut'un ölümünün ardından Almanya'da resmi makamların soruşturma başlatıp başlatmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Yakut, geçmişte yayınladığı videolarda çeşitli siyasi ve bürokratik isimlerle ilgili iddialarda bulunmuş, bu paylaşımları kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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