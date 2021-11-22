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Son dakika haberi! Muhammed'in öldüğü kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Muhammed'in öldüğü kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü Ölümlü kaza sonrası mahalleli lastik yakıp yolu trafiğe kapattı Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir çocuğun öldüğü kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü.

ŞANLIURFA (İHA) - Muhammed'in öldüğü kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü

Ölümlü kaza sonrası mahalleli lastik yakıp yolu trafiğe kapattı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir çocuğun öldüğü kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü. Vatandaşlar, bölgede sürekli kaza olduğunu öne sürerek, lastik yakıp yolu saatlerce trafiğe kapattı.

Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Jandarma karakolundan başlayarak gümrük kapısına kadar devam Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde karşıya geçmeye çalışan yabancı uyruklu Mecit Muhammed'e plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarptı. Kaza sonrası olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaralı çocuğu Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Muhammed, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ölüm haberi ile ortalık savaş alanına döndü

Muhammed'in ölüm haberini duyan mahalleli, bölgede sürekli ölümlü ve yaralanmalı kazaların yaşadığını öne sürerek, lastik yakıp yolu saatlerce trafiğe kapattı. Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Mahalleli ile bir yapılan görüşmenin ardından, itfaiye ekiplerince ateş söndürüldü. Yol, tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberi! Muhammed'in öldüğü kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü

Son dakika haberi! Muhammed'in öldüğü kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü

Son dakika haberi! Muhammed'in öldüğü kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü

Son dakika haberi! Muhammed'in öldüğü kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü

Son dakika haberi! Muhammed'in öldüğü kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü

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İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - Son Dakika Haberleri

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