Muhalif Rus siyasetçi Navalni bir ajanı kandırarak 'suikast girişiminin detaylarını öğrendi'
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BBC

Muhalif Rus siyasetçi Navalni bir ajanı kandırarak 'suikast girişiminin detaylarını öğrendi'

22.12.2020 00:37 | Son Güncelleme: 22.12.2020 00:41
Muhalif Rus siyasetçi Navalni bir ajanı kandırarak 'suikast girişiminin detaylarını öğrendi'

Muhalif Rus siyasetçi Aleksey Navalni, üst düzey bir devlet görevlisi numarası yaparak bir Rus ajanını aradığı telefon görüşmesinde suikast girişimine dair detayları öğrendiğini açıkladı.

Muhalif Rus siyasetçi Aleksey Navalni, üst düzey bir devlet görevlisi numarası yaparak bir Rus ajanını aradığı telefon görüşmesinde suikast girişimine dair detayları öğrendiğini açıkladı.

Navalni görüşmeyi YouTube kanalında yayınlarken araştırmacı gazetecilik sitesi Bellingcat de kayıt sırasında Navalni'nin yanında olduklarını ve kayıtların gerçek olduğunu duyurdu.

Navalni Ağustos ayında bir Rusya'da bir uçaktayken bayılmış, ölümden döndükten sonra Almanya'da tedavi olmaya başlamıştı.

Bellingcat'e göre Navalni'nin bir telefon numarası yönlendirme uygulaması kullanarak, Federal Güvenlik Servisi (FSB) merkezinden arıyormuş gibi gösterip kandırdığı FSB ajanı Konstantin Kudryavtsev, Noviçok zehrini Navalni'nin iç çamaşırlarına koyduklarını söyledi.

Kudryavtsev suikast girişiminin başarısız olmasında uçak pilotunun zehirlenmeyi öğrenince uçağı derhal indirmesi ve indikleri Omsk kentindeki ilkyardım ekibinin müdahalesinin etkili olduğunu anlattı.

Kudryavtsev olayın ardından Navalni'nin kıyafetlerini alıp kanıtları yok etmek için Omsk'a gönderildiğini söyledi.

BBC Moskova Muhabiri Steven Rosenberg, zehirlenme olayıyla bir bağlantısı olduğunu reddeden Moskova yönetimi için bu ses kaydının yeni bir utanç olduğunu aktarıyor.

BBC
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