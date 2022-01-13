Muhalefetin "Erdoğan aday olamaz" iddialarına AK Parti'den yanıt: Beyanlar açık ve seçik olarak tutanaklarda ortadadır - Haberler
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Muhalefetin "Erdoğan aday olamaz" iddialarına AK Parti'den yanıt: Beyanlar açık ve seçik olarak tutanaklarda ortadadır

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

Muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olamayacağı yönündeki iddialarına yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, 5 yıl önceki Anayasa değişikliğine atıfta bulundu. Akbaşoğlu o zaman muhalefetin "Yeni sistemde teorik olarak 14 yıl cumhurbaşkanlığı yapabilme imkanı getiriyorsunuz" dediklerini ve bu beyanların tutanaklarda olduğunu söyledi.

2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olamayacağı yönünde ortaya atılan iddialara AK Parti cephesinden sert bir karşılık geldi.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, 5 yıl önceki Anayasa değişikliğine atıfta bulundu. Erdoğan'ın ikinci kez aday olmamasının zemininin hazırlandığını söyleyen Akbaşoğlu, muhalefeti "367 kararı" gibi hukuk katliamının altlığını oluşturma peşinde olmakla suçladı.

"TÜM BEYANLAR AÇIK VE SEÇİK TUTANAKLARDADIR"

Tutanaklarda muhalefet temsilcilerinin beyanlarını kamuoyu ile paylaşan Akbaşoğlu, "Anayasa Komisyonu üyesi olarak yeni anayasa değişikliğine ilişkin 2016-2017 yıllarında en başından sonuna kadar içinde bulundum. Hiçbir muhalefet temsilcisi, cumhurbaşkanının ikinci kez aday olamayacağına dair hiçbir şey söylemedi. Anayasa değişikliği çalışmaları esnasında tüm muhalefet temsilcileri 'Getirdiğiniz değişiklik teklifiyle mevcut cumhurbaşkanı dahil olmak üzere adaya olabilecek bütün cumhurbaşkanlarına yeni sistemde teorik olarak 14 yıl cumhurbaşkanlığı yapabilme imkanı getiriyorsunuz' dediler. Bu beyanlar açık ve seçik olarak tutanaklarda ortadadır." ifadelerini kullandı.

"KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK"

"Şimdi mızıkçılık peşindeler" diyen Akbaşoğlu, şöyle devam etti: "Yapılan bütün kamuoyu yoklamalarında Sayın Cumhurbaşkanımızın açık ara şampiyon olduğu görülüyor. Korku salmış kendilerine. Korkunun ecele faydası yok! Geliyor gelmekte olan! Ne yapsanız boş! Haziran 2023'te yeniden geliyoruz."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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