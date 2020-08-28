Muhabirler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini daha iyi alabilmek için kollarını dakikalarca havada tuttu
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Muhabirler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini daha iyi alabilmek için kollarını dakikalarca havada tuttu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı takip eden muhabirler cuma namazı sonrası Erdoğan'ın sesini daya iyi kaydedebilmek için dakikalarca ellerindeki mikrofonları havaya tuttu.

28.08.2020 14:41 | Son Güncelleme: 28.08.2020 15:27

Cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namaz sonrası cemaate seslendi. Erdoğan'ın o esnada yaptığı konuşmayı daha iyi kaydetmek isteyen muhabirler ise ellerindeki mikrofonları bir süre havada tuttu. O esnada ilginç bir görüntü ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Büyük Çamlıca Camisi'ne geçti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan, namazın ardından camideki cemaate seslenerek, koronavirüsten korunmak için Kovid-19 tedbirlerine uyulmasını istedi.

MUHABİRLERİN SESİ İYİ ALMA ÇABASI

Cumhurbaşkanı, caminin ses sistemi aracılığıyla cemaate seslenirken Cumhurbaşkanlığı muhabirleri ise bulundukları yerde ellerindeki mikrofonları havaya kaldırarak Erdoğan'ın sesini daha iyi bir şekilde kaydetmeye çalıştılar. O anları fark eden Anadolu Ajansı foto muhabiri İsa Terli de deklanşöre basınca ortaya ilginç bir kare çıktı.

Muhabirler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini daha iyi alabilmek için kollarını dakikalarca havada tuttu
Fotoğraf: Anadolu Ajansı/İsa Terli

"HER GEÇEN GÜN GEÇMİŞE GÖRE DAHA İYİ BİR KONUMDAYIZ"

"Cumanız mübarek olsun. Sizlerden istirhamımız kurallara uyarsak çok çok hayırlı olacaktır. Lütfen uyarılara dikkat edersek çok çok isabetli, hayırlı olcaktır." diyen Erdoğan, şöyle devam etti "Zira gerek bu vefatlar, gerekse hastanelerdeki bu yatan kardeşlerimiz bunlar bizler için, ülkemiz için, milletimiz için birer uyarı. Bu uyarılara bizler de Müslümanlar olarak tedbirlerimizi ona göre almamız lazım. Dünyada da bu konuda en hassas bizim olmamız lazım. Ülke olarak, millet olarak her geçen gün hamdolsun daha iyiye gidiyoruz. Sağda solda konuşulanlara hiç kulak asmayın. Ülkemiz askeri alanda olsun, ekonomik, eğitim, ulaşım, enerjide olsun görüyorsunuz müjdeleri alıyorsunuz. Ve bunların devamı aynen gelecek, geliyor diyebilirim. Her geçen gün geçmişe göre daha iyi bir konumdayız. Sizlerden dua bekliyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun inşallah."

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti.

Muhabirler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini daha iyi alabilmek için kollarını dakikalarca havada tuttu

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