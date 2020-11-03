Spiker Cansın Helvacı, Ayda bebeğin kurtarıldığı anlarda gözyaşlarına boğuldu
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Spiker Cansın Helvacı, Ayda bebeğin kurtarıldığı anlarda gözyaşlarına boğuldu

03.11.2020 10:50 | Son Güncelleme: 03.11.2020 11:17

A Haber spikeri Cansın Helvacı, depremden 91 saat sonra Ayda bebeğin enkazdan sağ çıkarıldığını öğrenince canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Ağlamaktan konuşmakta zorlanan Helvacı, sadece "Allah'ım çok şükür" diyebildi.

Cuma günü İzmir'de meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının 91. saatinde 3 yaşındaki Ayda Gezgin, enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Minik Ayla'nın enkazdan sağ çıkarıldığını öğrenen A Haber spikeri Cansın Helvacı, duygusal anlar yaşadı.

"ÇOK İNANDIK ÇOK BEKLEDİK VE MUCİZE OLDU"

Deprem sonrası İzmir'e giden ve enkazdan gelen her haberi olay yerinden takip eden Cansın Helvacı, Ayda'nın çıkarıldığı anlarda hıçkırıklara boğularak "Çok şükür bebeğimiz o noktan çıkarılıyor. Çok şükür çok şükür. Enkaz altından çıkarıldı. 91 saat sonra o mucize yaşanıyor. Allah'ım çok şükür. İnanın yaşananları anlatmak hiç kolay değil. Biz çok inandık ve çok bekledik. Herkesin duası kabul oldu" ifadelerini kullandı.

Muhabir Cansın Helvacı, Ayda bebeğin kurtarıldığı anlarda gözyaşlarına boğuldu

YAŞAM ÜÇGENİ SAYESİNDE KURTULDU

Ayda'yı kurtaran ekipten Nusret Aksoy, "Yaşam üçgeninde bulaşık makinesi vardı. Bulaşık makinesini gördüm, aradaydı. Elini salladı." dedi. Ayda'nın kendisini kurtaran görevlilerle konuştuğu, adını söylediği de öğrenildi. Minik kızın bulaşık makinesinin yanında bulunduğu ve oluşan yaşam üçgeni sayesinde hayatta kaldığı belirtildi.

Muhabir Cansın Helvacı, Ayda bebeğin kurtarıldığı anlarda gözyaşlarına boğuldu
Muhabir Cansın Helvacı, Ayda bebeğin kurtarıldığı anlarda gözyaşlarına boğuldu
Spiker Cansın Helvacı, Ayda bebeğin kurtarıldığı anlarda gözyaşlarına boğuldu
Haber Yorumları (1)
KUKARİ BADİ: Eşek kadar kelli felli adam milletin içinde ağlamamak için zor tuttum kendimi la
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 11:22:23. #1.14#
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