BURSA Muhabbet kuşu ölen minik Defne'yi teselli etmek mümkün olmadı
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BURSA Muhabbet kuşu ölen minik Defne'yi teselli etmek mümkün olmadı

09.03.2021 13:42 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:21

Muhabbet kuşu ölen minik Defne'yi teselli etmek mümkün olmadıBURSA'da 'Miya' adlı muhabbet kuşunun öldüğünü fark eden Defne Yıldırım'ın (4) kafese sarılarak, 'Kuşumu istiyorum' diye ağladığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Muhabbet kuşu ölen minik Defne'yi teselli etmek mümkün olmadı

BURSA'da 'Miya' adlı muhabbet kuşunun öldüğünü fark eden Defne Yıldırım'ın (4) kafese sarılarak, 'Kuşumu istiyorum' diye ağladığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İznik ilçesinde yaşayan Emre Yıldırım, geçen yıl aldığı ve 'Miya' ismini verdikleri muhabbet kuşuna evde bakmaya başladı. Emre Yıldırım'ın kızı Defne Yıldırım, geçen süre içerisinde Miya ile duygusal bağ kurdu. Minik Defne, cumartesi günü beslemek için açtığı kafeste, Miya'nın hareketsiz halde yattığını gördü. Eline aldığı kuşunun öldüğünü anlayan Defne, almaya başladı. Kuşunun kafesine sarılarak, 'Kuşumu istiyorum' diyerek gözyaşı döken Defne'nin bu anları babası tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kızının üzülmesine kayıtsız kalmayan baba Yıldırım, kızına yeni bir muhabbet kuşu aldı. Kuşa 'Maviş' ismini koyan Defne, yeni kuşuna bakmaktan mutlu olduğunu söyledi.

'KUŞUM ÖLDÜĞÜ ZAMAN ÇOK AĞLADIM'

Defne Yıldırım, 'Benim bir kuşum vardı. Ona kahvaltıdan sonra yemesi için bir şeyler verecektim. İlk başta uyumuş sandım. Elimle kafesinden çıkarttım ama uyanmadı. Kuyruğundan tuttum ama canlanmadı. Öldüğü zaman hareket etmeyeceğini biliyordum. Kuşumuzu veterinere götürdük ama iyileştiremedik. Ben kuşum öldüğü zaman çok ağladım. Çok üzüldüm. Çok ağladığım için babam başka bir kuş aldı. Şimdi onu da çok seviyorum' dedi.

'ÖLDÜĞÜNÜ FARK EDİNCE ÇOK ETKİLENDİ'

Baba Emre Yıldırım, 'Kuşumuz hastaydı, tedavisi için ilaç kullanıyorduk. Kuşun öldüğünü görünce Defne önce inanamadı. İlk başta uyuyor zannetti. Öldüğünü fark edince çok etkilendi. Biz de yeni bir kuş aldık. Şimdi Defne, yeni kuşuyla çok mutlu" diye konuştu.

BURSA Muhabbet kuşu ölen minik Defne'yi teselli etmek mümkün olmadı
BURSA Muhabbet kuşu ölen minik Defne'yi teselli etmek mümkün olmadı
BURSA Muhabbet kuşu ölen minik Defne'yi teselli etmek mümkün olmadı
BURSA Muhabbet kuşu ölen minik Defne'yi teselli etmek mümkün olmadı
BURSA Muhabbet kuşu ölen minik Defne'yi teselli etmek mümkün olmadı
BURSA Muhabbet kuşu ölen minik Defne'yi teselli etmek mümkün olmadı
BURSA Muhabbet kuşu ölen minik Defne'yi teselli etmek mümkün olmadı
BURSA Muhabbet kuşu ölen minik Defne'yi teselli etmek mümkün olmadı
BURSA Muhabbet kuşu ölen minik Defne'yi teselli etmek mümkün olmadı
BURSA Muhabbet kuşu ölen minik Defne'yi teselli etmek mümkün olmadı
BURSA Muhabbet kuşu ölen minik Defne'yi teselli etmek mümkün olmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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