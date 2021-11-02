Muğlalı üreticilere koyun desteği

MUĞLA (Habermetre) - Muğla'da orman yangınlarından zarar gören besicilere devletin desteği devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapılan törenle 8 ilçeden toplam 26 yetiştiriciye 125 koyun dağıtıldı. HABER: Muğla İl Enformasyon

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Toplum Gönüllüleri Vakfı işbirliğinde yangından zarar gören vatandaşlara koyun desteği sağladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapılan törende 125 koyun 8 ilçeden gelen 26 besiciye dağıtıldı.

Çeşitli temaslarda bulunmak için ilde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü Adem Dinç hiçbir üreticinin mağdur olmayacağını belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak da iş birliğinden dolayı Toplum Gönüllüleri Vakfına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından üreticilere koyunları teslim edildi. muğla koyun dağıtım destek yangın mağdur

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