MUĞLA Yolda yürüyen kadının 6 köpeğin saldırısına uğradığı anlar kamerada
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MUĞLA Yolda yürüyen kadının 6 köpeğin saldırısına uğradığı anlar kamerada

Yolda yürüyen kadının 6 köpeğin saldırısına uğradığı anlar kameradaMUĞLA'da yolda yürüyen bir kadın köpeklerin saldırısına uğradı.

26.07.2020 13:35 | Son Güncelleme: 26.07.2020 13:41

Yolda yürüyen kadının 6 köpeğin saldırısına uğradığı anlar kamerada

MUĞLA'da yolda yürüyen bir kadın köpeklerin saldırısına uğradı. Kadının yardımına çevredeki bir kişinin koşması üzerine köpekler uzaklaştı. Köpeklerin saldırma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Muğla'nın Milas ilçesi Güllük Mahallesi'nde, dün gündüz saatlerinde meydana geldi. Güllük Mahallesi'nde yolda yürüyen bir kadın 6 köpeğin saldırısına uğradı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kenarda bekleyen köpeklerin kadının üzerine saldırdığı görüldü. Çantasıyla kendisini korumaya çalışan kadının yardımına çevredeki bir kişi koştu. Kadın, o an yaşanan arbedede yere düştü.

Çevre sakinleri hayvanları çok sevdiklerini, ancak köpeklerin çok saldırgan olduğunu ve bu olayın sıklıkla yaşandığını belirtip yetkililerin bir an önce müdahale etmesini istediklerini söyledi.

MUĞLA Yolda yürüyen kadının 6 köpeğin saldırısına uğradığı anlar kamerada

Kaynak: DHA

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