Muğla yangın son dakika! Muğla'da yangınlar söndü mü? Muğla'da son durum! Marmaris, Köyceğiz, Bodrum, Seydikemer, Yılanlı'da yangın devam ediyor mu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla yangın son dakika! Muğla'da yangınlar söndü mü? Muğla'da son durum! Marmaris, Köyceğiz, Bodrum, Seydikemer, Yılanlı'da yangın devam ediyor mu?

Muğla yangın son dakika! Muğla'da yangınlar söndü mü? Muğla'da son durum! Marmaris, Köyceğiz, Bodrum, Seydikemer, Yılanlı'da yangın devam ediyor mu?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Ülkemizin pek çok farklı şehrinde 100'den fazla noktada çıkan orman yangınları hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Kontrol altına alınan yangınlar, yeni başlayan yangınlar ve devam eden yangınlar aktarılırken Muğla'da yangınlar söndü mü? Muğla yangın devam ediyor mu? sorularının yanıtları merak ediliyor. Muğla yangın son dakika! Muğla'da son durum!

Muğla'da yangınlar söndü mü? Muğla'da yangın durdu mu? sorularının yanıtları merak ediliyor. Muğla'da son durum ve son dakika bilgilerini sizler için derledik.

MUĞLA YANGIN SON DAKİKA!

Yaklaşık bir saat önceye kadar Muğla'da 3 ayrı bölgede devam eden yangınlarla mücadele devam ederken 2 ayrı bölgede daha çıkan yeni yangınlarla birlikte yangın sayısı 5'e yükseldi.

2 MAHALLEDE DAHA YANGIN BAŞLADI

An itibariyle Marmaris, Köyceğiz, Bodrum yangınlarının ardından Seydikemer Eşen Mahallesi'nde ve Yılanlı Sungur'da çıkan 2 ayrı orman yangınları ile birlikte 5 ayrı noktada yangınlar devam ediyor. Ekiplerin alevlerle mücadelesi aralıksız sürüyor.

Muğla'da 2 yangın daha çıktı, kentte devam eden yangın sayısı 5'e yükseldi

MARMARİS-DATÇA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Öte yandan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ve asayiş ekipleri Datça ve Turunç karayollarını trafiğe kapattı. Tatil için farklı şehirlerden gelenler geri çevrilirken, yol kenarlarında uzun araç kuyrukları oldu. Datça tarafına geçmek isteyen bazı tatilciler ise yolun kapalı olmasını bilmediklerini belirterek, yolun açılmasını bekleyeceklerini ifade ettiler. Yetkililer gelen araçların yangın söndürme müdahale ekiplerini yavaşlattığını hatırlatarak Marmaris istikametine gelecek olan vatandaşların biraz daha sabırla beklemelerini talep etti.

Muğla'da 2 yangın daha çıktı, kentte devam eden yangın sayısı 5'e yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Aliyev Süleyman Soylu Ömer Halisdemir Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Aleyna Tilki Prens William
Spor Eda Erdem Ecem Güzel Mete Gazoz Metin Oktay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muğla yangın son dakika! Muğla'da yangınlar söndü mü? Muğla'da son durum! Marmaris, Köyceğiz, Bodrum, Seydikemer, Yılanlı'da yangın devam ediyor mu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 20:07:03. #1.14#

title