Muğla yangın son dakika! Muğla'da yangınlar söndü mü? Muğla'da son durum! Marmaris, Köyceğiz, Bodrum, Seydikemer, Yılanlı'da yangın devam ediyor mu?

Ülkemizin pek çok farklı şehrinde 100'den fazla noktada çıkan orman yangınları hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Kontrol altına alınan yangınlar, yeni başlayan yangınlar ve devam eden yangınlar aktarılırken Muğla'da yangınlar söndü mü? Muğla yangın devam ediyor mu? sorularının yanıtları merak ediliyor. Muğla yangın son dakika! Muğla'da son durum!

Muğla'da yangınlar söndü mü? Muğla'da yangın durdu mu? sorularının yanıtları merak ediliyor. Muğla'da son durum ve son dakika bilgilerini sizler için derledik.

MUĞLA YANGIN SON DAKİKA!

Yaklaşık bir saat önceye kadar Muğla'da 3 ayrı bölgede devam eden yangınlarla mücadele devam ederken 2 ayrı bölgede daha çıkan yeni yangınlarla birlikte yangın sayısı 5'e yükseldi.

2 MAHALLEDE DAHA YANGIN BAŞLADI

An itibariyle Marmaris, Köyceğiz, Bodrum yangınlarının ardından Seydikemer Eşen Mahallesi'nde ve Yılanlı Sungur'da çıkan 2 ayrı orman yangınları ile birlikte 5 ayrı noktada yangınlar devam ediyor. Ekiplerin alevlerle mücadelesi aralıksız sürüyor.

MARMARİS-DATÇA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Öte yandan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ve asayiş ekipleri Datça ve Turunç karayollarını trafiğe kapattı. Tatil için farklı şehirlerden gelenler geri çevrilirken, yol kenarlarında uzun araç kuyrukları oldu. Datça tarafına geçmek isteyen bazı tatilciler ise yolun kapalı olmasını bilmediklerini belirterek, yolun açılmasını bekleyeceklerini ifade ettiler. Yetkililer gelen araçların yangın söndürme müdahale ekiplerini yavaşlattığını hatırlatarak Marmaris istikametine gelecek olan vatandaşların biraz daha sabırla beklemelerini talep etti.