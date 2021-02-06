Muğla Valisi Tavlı, Stratonikeia ve Lagina Antik kentlerinde incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Muğla Valisi Tavlı, Stratonikeia ve Lagina Antik kentlerinde incelemelerde bulundu

06.02.2021 17:11 | Son Güncelleme: 06.02.2021 17:14
Muğla Valisi Tavlı, Stratonikeia ve Lagina Antik kentlerinde incelemelerde bulundu

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Yatağan ilçesindeki Lagina ve Stratonikeia Antik kentlerinde inceleme yaptı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Yatağan ilçesindeki Lagina ve Stratonikeia Antik kentlerinde inceleme yaptı.

Vali Tavlı, dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 3 bin yıllık Stratonikeia'yı gezdi.

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt'ten kazılar hakkında bilgi alan Tavlı, antik kentin turizm altyapısının iyileştirilmesi ve bilinirliğinin arttırılması için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Antik yapıların korunması, sergilenmesi ve tanıtılmasına önem verdiklerini vurgulayan Tavlı, "Stratonikeia Antik Kenti'nde kazı ve restorasyon çalışmaları 12 ay devam ediyor. Çalışmalara gerekli destek veriliyor." dedi.

Prof. Dr. Söğüt de Stratonikeia Antik Kenti'nin, Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ile Cumhuriyet dönemlerine ait eserlerin bir arada bulunduğu nadir yerlerden olduğunu söyledi.

Kentin, antik çağlarda Anadolu'nun yerli halkları Karyalılar ve Leleglere ait yerleşim yeri olduğunu anlatan Söğüt, antik kentteki kuzey kapı, batı cadde, tiyatro, köy meydanı, tiyatro ve yeni tanımlanan alanlarda kazı ve restorasyon çalışmaları yürüttüklerini bildirdi.

Vali Tavlı, daha sonra pagan inanışının merkezi kabul edilen 3 bin yıllık Lagina Hekate Kutsal Alanı'nda yürütülen çalışmaları inceledi.

Tavlı'ya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl ve diğer yetkililer eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Özgür Özel Faik Öztrak Devlet Bahçeli Çiğdem Karaaslan
Magazin Özcan Deniz Hande Erçel Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Deniz Türüç Cüneyt Çakır Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Gazete Kocaeli Antalya Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muğla Valisi Tavlı, Stratonikeia ve Lagina Antik kentlerinde incelemelerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 17:22:54. #1.16#
title