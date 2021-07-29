Muğla Valisi kimdir? Orhan TAVLI kimdir? Orhan TAVLI kaç yaşında, nereli?

Ülke gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Orhan TAVLI izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Orhan TAVLI kaç yaşında, nereli? Orhan TAVLI hayatı ve biyografisi! Orhan TAVLI kimdir?