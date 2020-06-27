MUĞLA Üzerine su deposu düşmesi sonucu ölen lise öğrencisi toprağa verildi
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MUĞLA Üzerine su deposu düşmesi sonucu ölen lise öğrencisi toprağa verildi

Üzerine su deposu düşmesi sonucu ölen lise öğrencisi toprağa verildiMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, arkadaşlarıyla buluşmak için gittiği restoranın bahçesinde otururken, yan taraftaki apart otelin çatısındaki 1,5 tonluk su deposunun üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden Batuhan Kaan Gül...

27.06.2020 21:38 | Son Güncelleme: 27.06.2020 21:43

Üzerine su deposu düşmesi sonucu ölen lise öğrencisi toprağa verildi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, arkadaşlarıyla buluşmak için gittiği restoranın bahçesinde otururken, yan taraftaki apart otelin çatısındaki 1,5 tonluk su deposunun üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden Batuhan Kaan Gül (18), toprağa verildi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Batuhan Kaan Gül ve 4 arkadaşı, bir restoranda buluşmak için sözleşti. Arkadaşlarından önce buluşma yerine gelen Batuhan Kaan Gül, restoranın bahçesindeki koltuğa oturdu. Arkadaşlarının geldiği sırada ise yandaki apart otelin çatısındaki su deposu, ahşap kalasların kırılması nedeniyle Gül'ün üzerine düştü. Alüminyum levhanın sağ kolunu dirseğinden kopardığı genç, gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Gül'ün cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Marmaris Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, başlatılan soruşturma kapsamında mühendislerden oluşan bir bilirkişi heyeti oluşturdu. Bilirkişi heyetinin, hafta başı incelemelere başlayacağı ve 15 gün içinde hazırlayacağı raporu, savcılığa sunacakları öğrenildi. Restoranın bahçesinde güvenlik kamerası olmadığı, çevredeki kameraların görüş alanlarının ise olayın yaşandığı yeri kapsamadığı ortaya çıktı. Emekli uzman çavuş olan baba Ökkeş Gül, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, oğlunun ölümüne neden olanlardan şikayetçi oldu.

İKİNDİ NAMAZINA MÜTEAKİP TOPRAĞA VERİLDİ

Marmaris İlçe Devlet Hastanesi'nden alınan cenaze, Beldibi Camii'ne getirildi. Cenazeye Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Köksal, siyasi parti ve dernek temsilcileri, sevenleri ve akrabaları katıldı. İkindi namazına müteakip Beldibi Cami bahçesinde sadece Gül'ün akrabalarının katıldığı cenaze namazına duruldu. Cami imamı ve zabıta, sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske takılması konusunda uyarılarda bulundu. Kılınan cenaze namazı sonrası Batuhan Kaan Gül araçla alınarak Beldibi Mahalle mezarlığına dualarla defin edildi. Rahmetli Batuhan Kaan Gül'ün lise son sınıf öğrencisi olduğu, ileride babası gibi asker olmak istediği öğrenildi. Gül'ün bir ağabeyinin bulunduğu, annesinin Gaziantep'te ikamet ettiği ve kendisine telefonla bilgi verildiği öğrenildi.

MUĞLA Üzerine su deposu düşmesi sonucu ölen lise öğrencisi toprağa verildi

Kaynak: DHA

Manşet

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