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Selçuklu, Yatağan, Güncel

MUĞLA Stratonikeia Antik Kenti, yeni 'taş hastanesi'ne kavuşuyor

Stratonikeia Antik Kenti, yeni 'taş hastanesi'ne kavuşuyorMUĞLA'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, kazılarda çıkarılan tahrip olmuş taş eserler için daha önce çadır altında kurulan 'taş hastanesi' için bina yapılıyor.

12.03.2020 09:29 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:29
MUĞLA Stratonikeia Antik Kenti, yeni 'taş hastanesi'ne kavuşuyor

Stratonikeia Antik Kenti, yeni 'taş hastanesi'ne kavuşuyor

MUĞLA'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, kazılarda çıkarılan tahrip olmuş taş eserler için daha önce çadır altında kurulan 'taş hastanesi' için bina yapılıyor.

Yatağan ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi'ndeki 3 bin yıllık Stratonikeia Antik Kenti'nde kazı ve kurtarma çalışmaları yürütülüyor. Bunun yanı sıra kentte Anadolu, Selçuklu ve Osmanlı devletleri dönemlerine ait 'Selçuklu Hamamı', 'Şaban Ağa Camii' ve 'Bılla Evi'ndeki restorasyon çalışmaları sürüyor. Kentteki çalışmalar sırasında karşılaşılan tahrip olmuş taş eserler, aslına uygun şekilde düzenleniyor. Bugüne kadar kazı başkanlığı binası bahçesinde kurulan çadırın altında hizmet veren 'taş hastanesi' için bina yapımına karar verildi. Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle, Yatağan Kaymakamlığı başkanlığında, Stratonikeia Antik Kenti ve Lagina Kutsal Alanı'nda hayata geçirilen yaklaşık 2,5 milyon liralık projeyle, tarihi eserler için restorasyon binası olacak. 160 metrekare kapalı alan üzerine inşa edilecek binanın tek katlı olacağı belirtildi.

NİSAN AYINDA TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Stratonikeia Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Helenistik dönemden bugüne kesintisiz yaşamın sürdüğü kentteki mimari taş eserleri, kazı çalışmalarının ardından taş hastanesine getirdiklerini ve zarar gören kısımlarını sağlamlaştırdıklarını söyledi. İnşa edilecek binada, zarar gören sütunları ayağa kaldıracak büyük bir vincin olacağının da altını çizen Söğüt, "Yaklaşık 160 metrekare alan üzerine çelik konstrüksiyon iskeletli temelsiz gerçekleştirilen inşaat çalışmamız son sürat devam ediyor. Buranın ihalesi 2019 yılının sonunda gerçekleştirilmişti. Nisan ayında çalışmanın tamamlanarak bize teslim edilmesi planlanıyor" dedi.

Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek ise "Bu çalışma, geçtiğimiz sene finansmanını sağladığımız, yaklaşık 2.5 milyon lira değerindeki projemizin bir ayağıdır. Burası, eser deposu ve restorasyon atölyesi yapımı işi sürüyor. Şu an çalışmalar devam etmekte, inşallah önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Bunun yanı sıra Lagina Kutsal Alanı'nda da çalışmalar söz konusu" diye konuştu.

Taş hastanesinin tamamlanmasıyla Stratonikeia'da daha verimli çalışmalar gerçekleşeceğinin altını çizen Çiçek, "Burada çelik konstrüksiyon üzerine inşallah binamızı bitireceğiz. Müteahhitten aldığımız bilgilere göre, çok az bir kısmı kaldı. İnşallah önümüzdeki günlerde tamamlanmış olacak. Bu sayede kazılardan çıkan eserlerimizin tamirat işleri ve temizliği bu atölyede gerçekleştirilecek. Bu sayede çok fazla eserin onarım vesaire işleri gerçekleştirilmiş olacak" dedi.

Kaynak: DHA

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