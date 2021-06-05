Muğla Simidi, Ula Sarımsağı ve Gökova Susamı için coğrafi işaret çalışması başlatıldı
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Muğla Simidi, Ula Sarımsağı ve Gökova Susamı için coğrafi işaret çalışması başlatıldı

Muğla Simidi, Ula Sarımsağı ve Gökova Susamı için coğrafi işaret çalışması başlatıldı
Anadolu Ajansı / Osman Akça - Haberler | Güncel

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Ula Sarımsağı, Gökova Susamı ve Muğla Simidi coğrafi işaret çalışmasına başladı.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Ula Sarımsağı, Gökova Susamı ve Muğla Simidi coğrafi işaret çalışmasına başladı.

Çalışmalar kapsamda, Ula Belediyesi'nde Ula Sarımsağı ve Gökova Susamı MUTSO hizmet binasında da Muğla Simidi konulu İhtisas Komisyonu toplantıları gerçekleştirildi.

Marka Vekili Önder Aydın tarafından "Coğrafi İşaret Tescil Süresi" konulu sunum yapıldı.

Ula ilçesindeki toplantıya, Belediye Başkanı Özay Türkler, Ula İlçe Tarım Müdürü Ahmet Donduran, Ula Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kavasoğlu, MUTSO Proje Biriminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Kayacık ve ilgili kurum yetkilileri ile susam ve sarımsak üreticileri katıldı.

MUTSO hizmet binasındaki toplantıda da Muğla Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Güven Akarken, Menteşe Belediyesi ve Menteşe İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri ile simit üreticileri hazır bulundu.

Muğla Simidi, Ula Sarımsağı ve Gökova Susamı için coğrafi işaret çalışması başlatıldı
Muğla Simidi, Ula Sarımsağı ve Gökova Susamı için coğrafi işaret çalışması başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça

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