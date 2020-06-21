MUĞLA Safiye Soyman 30'uncu sanat yılına özel albümünün klip çekimleri için otel kapattı
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MUĞLA Safiye Soyman 30'uncu sanat yılına özel albümünün klip çekimleri için otel kapattı

Safiye Soyman 30'uncu sanat yılına özel albümünün klip çekimleri için otel kapattıTÜRK Sanat Müziği'nin güçlü seslerinden Safiye Soyman Muğla'nın Bodrum ilçesinde 'Nerde Kalmıştık' albümünün tüm şarkılarına klip çekti.

21.06.2020 17:12 | Son Güncelleme: 21.06.2020 17:21

Safiye Soyman 30'uncu sanat yılına özel albümünün klip çekimleri için otel kapattı

TÜRK Sanat Müziği'nin güçlü seslerinden Safiye Soyman Muğla'nın Bodrum ilçesinde 'Nerde Kalmıştık' albümünün tüm şarkılarına klip çekti.

Kariyerinin 30'uncu yılını kutlamaya hazırlanan Safiye Soyman, Temmuz ayı ortasında tüm platformlarda yerini alacak yeni albümü 'Nerde Kalmıştık'taki şarkıları için Erkan Nas yönetmenliğinde klip çekti. Çekimler için Bodrum'da yer alan bir oteli bir haftalığına kapatan Soyman, müzik şirketinin sahibi Bülent Kaya ile birlikte seti ziyaret eden basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

30 YILLIK KLİP HASRETİ SON BULDU

Son zamanlarda sanat camiası ve şarkıcılar hep single çıkarttığına dikkati çeken Safiye Soyman, "Biz de dedik ki 'Nerde Kalmıştık' diyerek yok olmaya yüz tutan albüm geleneğini devam ettirelim. Sevgili patronumuz Bülent Kaya'da bu konuda bizden desteğini esirgemedi ve şarkılarımızı bir bütün halinde, albüm şeklinde sizlerle buluşturmaya karar verdik. Bunun yanı sıra önemli olduğunu düşündüğüm bir detay var. 'Gelen Vurdu Giden Vurdu' şarkısının bu albümde yer almasının da en önemli nedeni budur. 30 sene önce çıkarttığım bir parça. O zamanlar klip diye bir şey yoktu ve bu şarkı hep içimde bir ukde kalmıştı. Aynı zamanda benim meşhur olduğum parça olduğu için buna bir klip çekelim istedik" dedi. Soyman, bu konudaki heyecanını kelimelere dökmekte zorlandığını kaydetti.

Temmuz ortasında müzikseverlerle buluşacak olan albümde Soyman, 'Gelen Vurdu Giden Vurdu' dışında 'Duydun mu Yar', 'Kanıma Dokundu', 'Hadi Çal' ve 'İsmi Lazım Değil' gibi şarkılar yer alırken, albümün sürpriz şarkısı ise 'Şımart Beni Aşkım' olarak öne çıkıyor.

MUĞLA Safiye Soyman 30'uncu sanat yılına özel albümünün klip çekimleri için otel kapattı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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