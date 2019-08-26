Muğla ölüm korkusu yaşayan kadın ölmek istemiyorum

26.08.2019 18:04

Ölüm korkusu yaşayan kadın Ölmek istemiyorum

İzmir'de eşi tarafından pompalı tüfekle vurulduktan sonra sol bacağı kesilen Manolya Akman (30), cezaevindeki eşi Onur Akman'ın (26) yakınları tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü. Can güvenliği bulunmadığı gerekçesiyle Muğla'ya yerleşen Manolya Akman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, Ölmek istemiyorum. Bacağımı kaybettim ama canım tehlikede. Artık özgürce yaşamak istiyorum dedi. Akman, sonunun kocası tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut gibi olmasını istemediğini söyledi.

Genç kadının bacağını kaybetmesine neden olan olay, geçen mayıs ayında, İzmir'in Karabağlar ilçesinin Salih Omurtak Mahallesi'nde 9624'üncü Sokak'ta meydana geldi. Ev kadını Manolya Oruç, geçen yıl mart ayında, Onur Akman ile dünya evine girdi. 1,5 aylık evliliğinin ardından Onur Akman, askerlik için Diyarbakır'a giderken, Manolya Akman ise kayınvalidesi tarafından annesi Arzu Oruç'un evine gönderildi. Manolya Akman, 2018'in Kasım ayında, evlenmelerinin ardından kendisine şiddet uyguladığını belirttiği eşine boşanma davası açtı. Eşi ise 'Askerliğe elverişli değildir' raporu alarak, erken terhis oldu. Onur Akman, Manolya Akman'a telefonla ulaşıp, 'Seni çok seviyorum. Yuvamızı kuracağız. Her şey çok güzel olacak' diyerek, tekrar birlikte yaşamaya ikna etti. 1 ay süren birlikteliklerinde Manolya Akman, yine şiddet görmeye başladı. Manolya Akman, Onur Akman ile geçen mayıs ayında tartıştı. Onur Akman, iddiaya göre, evdeki bavuldan çıkardığı pompalı tüfekle Manolya Akman'a 3 el ateş etti. Ağır yaralanan Manolya Akman, komşuların ihbarıyla gelen ambulansla, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 10 gün yoğun bakımda kalan Manolya Akman'ın sonraki süreçte sol bacağı, diz altından kesildi. Olay sonrası kaçan Onur Akman ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Onur Akman, tutuklandı. Akman hakkında İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Kasten yaralama' suçundan dava açıldı. İlk duruşmanın 3 Eylül'de görüleceği belirtildi.

Toplam 10 ameliyat geçiren Manolya Akman, 2.5 aylık tedavi sonrası hastaneden taburcu oldu. Manolya Akman, annesi ve kız kardeşiyle İzmir'den ayrılıp Muğla'ya yerleşti. Psikolojik tedavi gören Manolya Akman, yaşadığı korku dolu anları, DHA'ya anlatarak, Kadına şiddeti kınıyorum. Çok acı günler geçiriyorum. Artık bu olayların sona ermesini istiyorum. Daha fazla kadının ölmesine dayanamıyorum. Hastane sürecinde olduğu gibi şu anda bile şikayetimden vazgeçmem için tehdit alıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Ölmek istemiyorum. Bacağımı kaybettim ama canım tehlikede. Artık özgürce yaşamak istiyorum dedi. Akman, sonunun Kırıkkale'de eski kocası tarafından 10 yaşındaki kızlarının önünde vahşice öldürülen Emine Bulut gibi olmasını istemediğini söyledi.

Kaynak: DHA